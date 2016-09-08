ВР хоче дозволити Нацраді штрафувати ТРК за заклики до війни та насильницької зміни влади

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 250 народних депутатів із 348, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом встановлюється, що не допускається використання телерадіоорганізацій для закликів до розв'язування війни, агресивних дій та їх пропаганди, приниження національної честі та гідності, розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі.

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Пропонується визначити, що Нацрадою приймається рішення про стягнення штрафу у разі вчинення таких порушень телерадіоорганізаціями: 25% розміру ліцензійного збору за заклики до насильницької зміни конституційного ладу України; заклики до розв'язування війни; пропаганду винятковості або неповноцінності осіб за ознаками їх релігійних переконань, ідеології, належності до тієї чи іншої нації або раси, фізичного або майнового стану, соціального походження.

Також штраф передбачено за ретрансляцію програм та передач, що не включені до переліку програм, що ретранслюються.

Крім того, встановлюється перелік штрафів, які стягуються, якщо після оголошення попередження ліцензіат не усунув порушення в установлені Національною радою строки порушення, зокрема, щодо трансляції телепередач, виготовлених після 1 серпня 1991 року.

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Йдеться про передачі, що містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора та їхніх окремих дій, що виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України.

Також у документі йдеться про трансляцію аудіовізуальних творів (фільмів, телепередач, крім інформаційних та інформаційно-аналітичних телепередач), одним із учасників яких є особа, внесена до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Зазначається, що такий перелік оприлюднено на веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв.