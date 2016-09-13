КС визнав неконституційним дозвільний характер публічних богослужінь та процесій
Конституційний суд визнав неконституційною норму закону про свободу совісті та релігійні організації щодо дозвільного характеру проведення публічних богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та процесій.
Як повідомляє прес-служба уповноваженого Верховної Ради з прав людини, таке рішення КС офіційно оприлюднив сьогодні у справі за конституційним поданням омбудсмена щодо відповідності Конституції положень частини 5 статті 21 закону «Про свободу совісті та релігійні організації» (справа про завчасне сповіщення про проведення публічних богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та процесій).
26 жовтня 2015 року уповноважений з прав людини Валерія Лутковська звернулась до КС з конституційним поданням щодо визнання вказаних положень такими, що не відповідають положенням статті 39 Конституції.
Читайте такожПредставники майже всіх сил в Раді пропонують дозволити священикам богослужіння в лікарняхУ поданні уповноваженого стверджувалось, що до будь-якого публічного богослужіння, релігійного обряду, церемонії або процесії, які за своїм характером є мирними зібраннями, має застосовуватись стаття 39 Конституції.
Це означає, що такі заходи мають проводитись за умови завчасного повідомлення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування, а обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися виключно судом.
Натомість стаття 21 закону «Про свободу совісті та релігійні організації» передбачає дозвільний характер, що очевидно суперечить положенням статті 39 Конституції.