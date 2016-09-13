КС визнав неконституційним дозвільний характер публічних богослужінь та процесій

Як повідомляє прес-служба уповноваженого Верховної Ради з прав людини, таке рішення КС офіційно оприлюднив сьогодні у справі за конституційним поданням омбудсмена щодо відповідності Конституції положень частини 5 статті 21 закону «Про свободу совісті та релігійні організації» (справа про завчасне сповіщення про проведення публічних богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та процесій).

26 жовтня 2015 року уповноважений з прав людини Валерія Лутковська звернулась до КС з конституційним поданням щодо визнання вказаних положень такими, що не відповідають положенням статті 39 Конституції.

Читайте такожПредставники майже всіх сил в Раді пропонують дозволити священикам богослужіння в лікарняхУ поданні уповноваженого стверджувалось, що до будь-якого публічного богослужіння, релігійного обряду, церемонії або процесії, які за своїм характером є мирними зібраннями, має застосовуватись стаття 39 Конституції.

Це означає, що такі заходи мають проводитись за умови завчасного повідомлення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування, а обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися виключно судом.

Натомість стаття 21 закону «Про свободу совісті та релігійні організації» передбачає дозвільний характер, що очевидно суперечить положенням статті 39 Конституції.