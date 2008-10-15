СБУ викрила схему руйнування Промінвестбанку

Служба безпеки України викрила схему руйнування фінансової стабільності «Промінвестбанку».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві в.о. голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

Зокрема, за його словами, СБУ викрила схему та встановила групу осіб, які намагалися, використовуючи рахунки «Унікомбанку» (м. Донецьк), зняти з рахунків «Промінвестбанку» кошти в сумі 411 млн. грн. та вивести їх з України в офшорні зони з подальшою легалізацією.

«Ситуація, що трапилась з «Промінвестбанком», не є випадкова – за нею стоять конкретні шахраї», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

За його словами, в результаті перевірки співробітники СБУ вийшли на групу осіб і порушили дві кримінальні справи за фактом легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. Як зазначив керівник СБУ, в рамках цих справ з’ясовано злочинний механізм розкрадання коштів, які «Промінвестбанк» мав направити з кінця вересня до 10 жовтня на вчасну виплату пенсій і зарплат шахтарям і металургам.

Як зауважив В.НАЛИВАЙЧЕНКО, ця група осіб за цей рік вивела за кордон близько 400 млн. грн., зокрема через банк «Унікомбанк».

Для прикриття протиправної діяльності зловмисники, за даними В.НАЛИВАЙЧЕНКА, організували рейдерську атаку розповсюдження вкладникам ПІБу неправдивих СМС-повідомлень, пошкодження банкоматів у Донецьку та Запоріжжі, розповсюдження в донецьких маршрутних таксі відеороликів з неправдивою інформацією щодо «Промінвестбанку», розміщення відповідного змісту інформації в газетах.

За словами В.НАЛИВАЙЧЕНКА, станом на сьогодні СБУ заблокувало рахунки, на яких знаходиться 311 млн. грн., які шахраї також намагалися вивести за кордон.

Враховуючи ситуацію, в якій опинився «Промінвестбанк», СБУ радить банкам у разі таких проявів невідкладно звертатися до контролюючих органів міліції.