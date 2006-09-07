Рекламісти забрали уродів і покаялися

Рекламна кампанія «Без наркотиків краще» припинена до її завершення, а її організатори вибачилися перед людьми, яких вона могла образити (йдеться про рекламні постери, розміщені в Києві і деяких регіонах України, на яких зображені білі написи на чорному фоні «Мама, чому я виродок?» і «Мама, чому я помер?», з підписом внизу «У наркоманів не буває здорових дітей» - УНІАН).

Про це заявив голова Координаційної ради Асоціації зовнішньої реклами України Артем БІДЕНКО сьогодні на прес-конференції в агентстві УНІАН.

«Протягом тижня будуть зняті останні постери. Ця реклама була направлена на тих, хто міг спробувати наркотики, а не на наркозалежних людей. І для нас стало несподіванкою, що ми не врахували цієї вразливої групи. У нас була позитивна ідея – примусити людей задуматися над проблемою наркотиків», - сказав А.БІДЕНКО.

У свою чергу виконавчий директор Всеукраїнської асоціації зниження шкоди Ігор КАМІННИК повідомив, що передчасне припинення кампанії стало результатом переговорів. «Соціальна реклама – це процес і кампанія, яка не може обмежуватися двома біг-бордами. Це процес, який вимагає уважного підходу до вразливих груп людей. Організатори кампанії не врахували, що ця реклама може зачепити конкретних людей і сім’ї», - пояснив він.

«Шокові рекламні механізми працюють, але вони мають бути грамотні, професійні і доречні», - вважає директор благодійного фонду «Дроп-ін-центр» Павло КУЦЕВ.

Асоціація зовнішньої реклами України і Всеукраїнська асоціація зниження шкоди також домовилися, що надалі для організації соціальних рекламних кампаній залучатимуться експерти і організації, які працюють з уразливими групами населення.

Довідка УНІАН. Асоціація зовнішньої реклами України в рамках кампанії «Без наркотиків краще» розмістила в Києві в серпні 2006 року рекламні постери на 500 щитах, на яких зображалися білі написи на чорному фоні «Мама, чому я виродок?» і «Мама, чому я помер?», з підписом внизу – «У наркоманів не буває здорових дітей». Фахівці різних профілів визнали цю рекламу негуманною і шкідливою, як для суспільства в цілому, так і для громадян, які мали досвід вживання наркотичних речовин або мають наркотичну залежність. Як стверджують фахівці, така реклама є психотравмуючою і в результаті може мати депресивний вплив на психіку людей, незалежно від того, мають вони досвід вживання наркотиків чи ні.