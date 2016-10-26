Клих і Карпюк виступили у російському суді: кажуть, що не сподіваються на об’єктивний розгляд справи

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це вони сказали в ході відеоконференції з СІЗО "Грозний-1" на засіданні Верховного суду Росії з розгляду апеляції на вирок.

Читайте такожЗасуджений в РФ українець Клих збожеволів через тортури – правозахисники

Зокрема, Карпюк заявив, що під час суду в Чечні не мав можливості розповісти про своє алібі.

«Я не вірю в справедливість у нашій справі. Верховний суд Чеченської республіки оголосив судову екстериторіальність російському законодавству. Поняття «закон» трактується так, як скаже співробітник ФСБ», - сказав Карпюк.

Він підкреслив, що чинився тиск на присяжних засідателів, їх ставили перед вибором: «ви за владу або за українців».

У свою чергу, Клих назвав себе жертвою «курортного сезону». «Я не був у Чечні, але як я можу це довести через 20 років, розмовляючи по телевізору?» - заявив Клих.

Він підкреслив, що справа сфабрикована, і їх утримують ФСБ і ГРУ, можливо, з метою отримання викупу.

На думку Клиха, кримінальне переслідування пов'язане з конфліктом РФ і України.

Він також заявив, що в Москві вчився в школі, а деякі його однокласники служать тепер у ФСБ, тому, можливо, його переслідують через того, що в минулому «не поділили щось».

Клих назвав Чечню «територією беззаконня», де влаштовують тортури, які неможливі в Москві та європейській частині Росії.

За його словами, за таким принципом у РФ можуть притягнути до відповідальності будь-якого громадянина України, який прибув потягом до Росії.

Читайте такожУкраїна вимагатиме від Росії екстрадиції незаконно засудженого активіста Чирнія – Мінюст

«Я категорично проти, щоб мене асоціювали з УНА-УНСО або іншими організаціями», - сказав він і додав, що так можна посадити будь-якого випускника Київського національного університету імені тараса Шевченка.

«Нас тут тримають, жодних перспектив немає, можливо, буде обмін», - сказав Клих.

Адвокат у ході судового засідання звернувся до суду з проханням долучити до справи матеріали, які відхилив суд першої інстанції, що доводять алібі підсудних.

Зокрема, адвокат надав документальні докази того, що Клих наприкінці 1994-на початку 1995 року перебував у Києві і здавав сесію у виші. Також це алібі підкріплено декількома свідками.

Ці клопотання були долучені до матеріалів справи, незважаючи на заперечення прокурора.

Крім того, підкреслила сторона захисту, у підсудних зафіксовано сліди тортур електричним струмом.

Як повідомляв УНІАН, у травні Верховний суд Чечні засудив Клиха і Карпюка відповідно до 20 років і 22,5 років ув'язнення відповідно в колонії суворого режиму.

У Росії їх засудили за нібито участь у банді, вбивстві та замаху на вбивство російських військовослужбовців. За версією російського слідства, Клих і Карпюк під час першої чеченської війни створювали в Україні групи для участі у боях проти російських військ за незалежну Чечню. Крім того, Карпюк нібито наприкінці 1994 – початку 1995 року сам брав у них участь.

Мін'юст України направив до РФ кілька запитів про екстрадицію українців.

22 жовтня член Громадської спостережної комісії Москви з контролю над дотриманням прав ув'язнених Зоя Свєтова повідомила, що Клих збожеволів через тортури, які застосовували до нього при затриманні і під час попереднього слідства.