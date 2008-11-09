Вдаримо автобаном по кризі й рецесії

Будівництво автодоріг в Україні планується фінансувати за рахунок кредитів міжнародних фінансових організацій, а також за рахунок коштів державного бюджету і нових податків.

Про це повідомив голова Державної служби автомобільних доріг України («Укравтодор») Вадим ГУРЖОС в інтерв’ю тижневику «Дзеркалу тижня».

«Залучення приватних інвестицій і комерційних кредитів нині стало проблемою. Ситуація ця, схоже, збережеться й найближчими роками. Тому залишаються два джерела — кредити міжнародних фінансових організацій (ЄБРР, МБРР), а також бюджетне фінансування», — сказав він.

В.ГУРЖОС наголосив, що 10 млрд. грн. на будівництво доріг повинні бути виділені зі спеціального фонду держбюджету. «За рахунок економії, відмови від якихось соціальних програм та інших непопулярних заходів — того, що називається «затягти паски», — можна викроїти ще близько 20 млрд. грн. Це приблизно ті обсяги коштів, які можна реально освоїти протягом року за поточними проектами», — додав керівник «Укравтодору».

За словами В.ГУРЖОСА, також «висока повертальність» дорожнього будівництва дозволяє державі виділяти на нього кошти за рахунок дефіциту бюджету. «Адже ці гроші не спрямовуватимуться безпосередньо на споживання, як пенсії та допомоги. Значна частина їх через різноманітні податки — ПДВ, податки з прибутку підприємств і прибутки фізосіб — повертатиметься державі. Інша частина цих грошей буде перерозподілена в інші галузі економіки», — пояснив він.

Крім того, для залучення інвестицій на будівництво доріг «Укравтодор» пропонує внести зміни до податкового законодавства. За словами В.ГУРЖОСА, передусім це зміна акцизів на нафтопродукти з урахуванням того, що ціна на нафту падає, і це зниження ціни потрібно компенсувати збільшенням акцизів. Бажано також, наголосив він, запровадити додаткові податки на предмети розкоші.

За його словами, для розширення бази оподаткування і збільшення ставок «Укравтодор» пропонує внести зміни до закону «Про джерела фінансування дорожнього будівництва», а також ухвалити закони «Про внесення змін до закону України «Про концесії на будівництво і експлуатацію автомобільних доріг», «Про приватно-державне партнерство», «Про вилучення земель для суспільних потреб».