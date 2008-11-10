Тимошенко погрожує відібрати Промінвестбанк вже у нового інвестора

Уряд обіцяє разом із Національним банком України відновити платоспроможність «Промінвестбанку».

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на нараді з керівниками ГМК.

Вона підкреслила, що це одним із пунктів увійде до меморандуму між урядом і керівництвом підприємств ГМК, направленого на надання допомоги галузі в умовах впливу світової фінансової кризи.

“Ми заклали одним із пунктів, що уряд бере на себе зобов`язання з іншими гілками влади, разом із Національним банком України, відновити платоспроможність «Промінвестбанку». У нас понад 2 млрд. грн. сьогодні галузі ГМК практично затримане в «Промінвестбанку», який став заручником банальної рейдерської атаки. Ви знаєте, що в ПІБ зараз прийшли інвестори, пакет банку у приватних власників практично придбаний, але в цьому меморандумі ми беремо один місяць для наповнення і оздоровлення ПІБу за рахунок інвестиційних коштів нового приватного власника. Якщо протягом місяця ПІБ не стабілізує свою роботу і не дасть підтвердження тому, що йде нормальне повернення грошей ГМК, які зараз затримані, ми як уряд виходитимемо з ініціативою рекапіталізації «Промінвестбанку» на необхідну суму фінансових розривів, і, як наслідок, - повернення у державну власність і виконання всіх умов ПІБу перед гірничо-металургійними підприємствами і перед вкладниками «Промінвестбанку», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, прем`єр повідомила, що уряд і НБУ планують розробити спеціальну програму з рефінансування комерційних банків по кредитах, у тому числі й підприємств ГМК. «У тому числі й під заставу невідшкодованого ПДВ», - додала вона.

Довідка УНІАН. 30 вересня Національний банк України ухвалив рішення про виділення «Промінвестбанку» (ПІБ) стабілізаційного обсягу коштів у вигляді кредитної лінії на загальну суму 5 млрд. грн., з яких банку було виділено тільки 2 млрд. грн.

7 жовтня НБУ ввів тимчасову адміністрацію в «Промінвестбанку», тимчасовим адміністратором був призначений заступник голови Нацбанку Володимир КРОТЮК.

Причиною погіршення фінансового стану ПІБу стало дострокове відкликання вкладів населення, що спричинило ускладнення при проведенні платежів.

30 жовтня керівник СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявив, що в дестабілізації ситуації в «Промінвестбанку» брали участь «одна з фінансових промислових російських груп» і «громадяни України з депутатським статусом».

3 листопада Національний банк України заявив, що новий стратегічний інвестор пред`явив права на володіння і управління 68% акцій ЗАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» («Промінвестбанк») і фактично став його основним власником.

Заплановане на 6 листопада представлення нового власника «Промінвестбанку» перенесене на найближчий час.