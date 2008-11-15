Нацбанк наказав не давати кредити без розпису, що клієнт добре подумав

04:19, 15 листопада 2008
Суспільство
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Пам`ятку розміщено на сайті

Національний банк України розробив Пам`ятку позичальника банку за споживчим кредитом. Документ оприлюднений на сайті НБУ.

«Для прийняття остаточного рішення про отримання споживчого кредиту Ви маєте самостійно реально (зважено) оцінити свої потреби в його отриманні, а також свою фінансову можливість своєчасно сплачувати та обслуговувати такий кредит. Це означає, що Ви маєте оцінити, яку суму грошових коштів, виходячи з обсягу Ваших фактичних доходів, а також життєво необхідних (придбання продуктів харчування, ліків тощо) та обов`язкових (оплата комунальних послуг тощо) витрат, Ви можете регулярно впродовж дії кредитного договору направляти на сплату всіх платежів за кредитом», - вказується в Пам`ятці.

В НБУ вважають, що вивчення інформації, викладеної в Пам`ятці, сприятиме прийняттю населенням обдуманіших рішень щодо отримання кредитів.

Нацбанк в обов`язковому порядку зобов`язав комерційні банки ознайомлювати потенційних позичальників з розробленою Пам`яткою.

"Національний банк України пред`явив до всіх банків вимогу щодо розміщення Пам`ятки в усіх місцях надання банком та/або його підрозділами послуг із споживчого кредитування, щоб позичальники мали можливість з нею ознайомитися", - йдеться в повідомленні прес-служби Нацбанку.

Ця Пам`ятка розроблена з метою забезпечення дотримання банками вимог законодавства у сфері споживчого кредитования, а також підвищення фінансової письменності населення.

Як повідомлялося, в травні 2007 року Національний банк України зобов`язав комерційні банки надавати споживачеві повну інформацію про умови кредитування і загальну вартість кредиту (постанова НБУ №168 «Про затвердження Правил надання банками України інформації споживачеві про умови кредитування і загальної вартості кредиту» від 10 травня 2007 року). У документі вказувалося, що банк повинен інформувати про орієнтовну сукупну вартість кредиту з урахуванням процентної ставки за кредитом, вартістю всіх супутніх послуг, а також інших фінансових зобов`язань споживача, які пов`язані з отриманням, обслуговуванням і погашенням кредиту (зокрема на користь третіх осіб - страховиків, оцінювачів, реєстраторів, нотаріусів та ін).

У правилах передбачено, що банки мають одержати письмове підтвердження споживача про ознайомлення з вищезгаданою інформацією.

У правилах вказується, що банки не мають права змінювати процентну ставку за кредитом у зв`язку з волевиявленням однієї зі сторін (зміни кредитної політики банку).

Представники громадських організацій заявляли, що комерційні банки ігнорують постанову НБУ про надання клієнтам повної інформації про ефективну ставку за кредитами.

 

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