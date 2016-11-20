У Києві створили Духовне управління мусульман Криму замість захопленого Росією

На з'їзді були присутні 40 представників з 14 різних кримськотатарських мусульманських організацій України (Херсонська область, Київ, Львів, Вінниця), а також представники Меджлісу і Курултаю кримськотатарського народу, зокрема, Рефат Чубаров, повідомляє сайт "15 хвилин" з посиланням на ATR.

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Муфтієм обрали Айдера Рустамова. Він буде представляти мусульман Криму, які вимушено залишили окупований Крим.

Духовне управління мусульман Криму, розташоване в Сімферополі, після анексії півострова виявилося під контролем окупаційної влади та ФСБ РФ. А муфтій Еміралі Аблаєв був виключений зі складу Меджлісу кримськотатарського народу.