У Путіна прокоментували затримання СБУ двох військових РФ з Криму, які порушили українську присягу

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Зокрема, відповідаючи на запитання, якою є позиція Кремля щодо затримання двох військовослужбовців російської армії, які прибули з окупованого Криму, і чи буде нове загострення відносин, він зазначив: «Була ж заява Лаврова, що ж нам додавати, він повністю виклав російську позицію».

Також він не зміг відповісти на запитання, чи йдуть переговори про обмін цих осіб.

«Поки я не можу відповісти на це запитання», - сказав він.

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Пєсков наголосив, що зараз «робиться все, що має робитися в подібній ситуації», і потрібно орієнтуватися на заяви Лаврова.

Відповідаючи на запитання УНІАН, як у Кремлі ставляться до того, що затримані російські військовослужбовці є зрадниками України і переслідуються за українським законодавством, він сказав: «Вони громадяни РФ, у цьому випадку головне це».

Раніше сьогодні в Мінську очільник МЗС РФ Сергій Лавров назвав провокацією українських спецслужб вивезення в Україну двох російських контрактників з території Криму.

«Ситуацією займаються наші відповідні органи. Ми вважаємо, що це була незаконна провокація, вчинена спецслужбами України на території РФ щодо російських громадян», - додав Лавров.

Як повідомлялося, українські спецслужби затримали на кордоні з Кримом двох дезертирів, які після анексії півострова перейшли служити в російську армію.

Російська сторона у зв'язку з цим заявила, що колишніх українських військових, які зрадили присягу, нібито виманили на пункт "Джанкой".