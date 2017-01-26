Українці здобули перемогу на фестивалі снігової скульптури в Швейцарії (фото)

Про це повідомляє газета «Сегодня».

Команда з чотирьох чоловік — Богдан Куцевич, Олексій Пода, Олексій Козак і Джонатан Райнер — за чотири дні спорудила з брили снігу містичний плащ з посохом.

"Темою конкурсу була магія, і ось наша задумка: у глядача повинно виникнути відчуття, що маг щойно пішов, залишивши свої речі, і будь-хто може їх приміряти, — розповів Олексій Пода. — Оскільки багато команд на різних конкурсах роблять скульптури у своєму фірмовому стилі, ми тепер жартуємо, що на наступному змаганні зробимо штани, светр або інший фасон плаща".

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У звичайному житті 39-річний Богдан і 35-річний Олексій працюють архітекторами, Олексій Козак займається рекламою, а їх швейцарський друг Джонатан, аспірант-фізик. Команда з'явилася чотири роки тому і взяла участь вже в семи конкурсах — в США, Китаї, Норвегії та інших країнах.

За словами хлопців, умови завжди однакові: команда отримує 25-30-тонний куб спресованного снігу розміром 3,5 на 3,5 метра і чотири дні на створення скульптури. "І тут як пощастить – у нас, бувало, траплялися камені і навіть пляшки всередині куба. Тому за куб тягнуть жереб. Від удачі залежить ще й розташування на майданчику з освітленням. Оскільки сонячне світло має велике значення – без нього скульптура не зчитується і зливається з землею.

У Гріндельвальді майданчик був оточений гірськими хребтами на висоті 1000 метрів, і сонце потрапляло на нього лише дві години на день. Зате фігура може простояти кілька місяців", — говорить Пода.

У теплу пору року хлопці відточують свою майстерність на конкурсах пісочних скульптур і готуються освоїти крижану скульптуру, а не тільки снігову. "Наша мета — конкурс на оформлення кімнати в знаменитому льодовому готелі у Швеції. Там потрібно буде зробити всі меблі — від ліжка до чашок", — зазначає Пода. За його словами, в Україні вони є єдиною командою такого профілю, і тому доводиться слідкувати за трендами зарубіжних колег.