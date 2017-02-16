ЗМІ: Обмін полоненими не вдається провести зокрема через бойовиків, які не хочуть повертатися

Про це повідомили ТСН джерела серед учасників переговорного процесу. Невідомо, скільки саме осіб з 228, присутніх у списку, наданому бойовиками, відмовляються від обміну, але зазначається, що таких людей "не один і не два, а дуже і дуже багато".

Учасники переговорів від бойовиків тим часом не вірять, що їхні колишні поплічники відмовляються повертатись. Також відмовляються від відеозвернень "відмовників", оскільки ті можуть бути начебто "записані під тортурами".

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Тому нині переговори зводяться до пошуку механізму, завдяки якому вдасться довести стороні бойовиків, що не всі особи з їхніх списків прагнуть повернення. Українська сторона проробляє можливість залучення міжнародних організацій до процесу верифікації того, що затримані дійсно не хочуть повертатись. Ці обставини значно уповільнюють звільнення полонених українців.

"Ми розуміємо, що це пастка для нас, бо цей механізм верифікації може затягнутись на цілий рік", - зазначило джерело ТСН.

Як повідомляв УНІАН, напередодні у Мінську відбулись переговори тристоронньої контактної групи, де домовились про відведення зброї, однак обмін полоненими погодити не вдалось. Формулу обміну українська сторона озвучила наприкінці 2016 року - 228 бойовиків на 48 українських полонених.