Прагматичний підхід до споживання нікотину може врятувати мільйони життів - Financial Times

Зупинити цю тютюнову епідемію можуть альтернативні і потенційно більш безпечні системи подачі нікотину – про це пише в Financial Times професор Університету Оттави (Канада) Девід Свенор.

Девід Свенор є співавтором багатьох законів щодо регулювання тютюну в Канаді та багатьох інших розвинутих країнах.

- Регулювання тютюнових виробів стає менш прямолінійним. Раніше високими податками і обмеженнями намагалися повністю позбавити світ від тютюнопаління. Зараз же інноваційні товари дають можливість курцям споживати нікотин із значно меншим ризиком - впевнений Д. Свенор.

За його словами, багато курців вже намагаються знизити ризики для свого здоров’я, намагаючись перейти на нові альтернативні варіанти – зокрема вейпінг, бездимні тютюнові вироби, медичний нікотин і системи, що лише нагрівають, а не спалюють тютюн. Але впровадження цих потенційно більш безпечних альтернатив блокується за допомогою надмірного регулювання. Причому заборони лобіюють і антитютюнові активісти, і оптові продавці сигарети.

- Наприклад, у США антитютюнові групи разом із компанією «Алтрія», яка продає більше половини усіх сигарет в США, спільно лобіюють більш жорсткі методи контролю над альтернативними тютюновими виробами із зниженим ризиком – наводить приклад Девід Свенор.

Утім, як підкреслює спеціаліст, в інших розвинутих країнах, зокрема у Великій Британії, місцеві медичні і антитютюнові організації діють більш раціонально і прагматично. Наприклад, такі британські організації як Royal College of Physicians, Action on Smoking and Health та Public Health England, що представляє британський уряд, підтримали заходи із стимулювання переходу курців на більш безпечні альтернативні системи постачання нікотину.

У свою чергу, один із старших радників стратегічного департаменту при прем’єр-міністрі Великої Британії Клів Бейтс наводить приклад надмірного регулювання на ринку альтернативних тютюнових виробів.

- Заборона на рекламу електронних сигарет дійсно знижує ризик їх використання підлітками чи скоріше захищає потужний ринок звичайних сигарет від запровадження потенційно більш безпечної альтернативи палінню? – задає риторичне питання Клів Бейтс.

За словами експерта, подібні непродумані заборони несуть більше шкоди, аніж користі – блокуючи розвиток ринку і зниження ризиків для громадського здоров’я.

На думку експерта Інституту законодавства при Верховній Раді, професора Валерія Воротіна, Україна має нарощувати заходи із зниження шкоди не тільки від тютюну, але й від споживання алкоголю і наркотиків.

- У суспільстві відчувається певна втома від «заборонного» регулювання. Показовим є небажання депутатів навіть обговорювати чергові обмеження на споживання тютюну і алкоголю, чи запровадження кримінальної відповідальності за контрабанду цих товарів. Навпаки, у суспільстві є величезний попит на «стимулююче» регулювання. Нові закони мають заохочувати заміщення шкідливих продуктів, товарами потенційно менш шкідливими для здоров’я індивідуального споживача і українського суспільства в цілому – заявив Валерій Воротін.