"Смачні" вулиці витіснили радянські назви на карті України в рамках декомунізації (інфографіка)

14:26, 23 лютого 2017
Суспільство
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Після вступу в силу Закону про декомунізацію карти українських міст і сіл істотно змінилися.

Замість

Так, згідно з повідомленням сервісу Яндекс.Карти, за рік в Україні було перейменовано понад 11 тисяч вулиць, причому 10,5 тисячі з них – у зв'язку з декомунізацією. Найбільше перейменувань відбулось в Дніпропетровській області.

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В першу чергу перейменовували вулиці Леніна і всі види «жовтневих» (Жовтнева; 10, 20, 40, 50 років Жовтня тощо), їх зникло з карти України найбільше. Леніна і Жовтнева/Жовтня – зникло приблизно по 440 вулиць, Комсомольська – 240, Радянська – 220, Щорса – 200.

Однак, як зазначається, до цих пір на карті можна знайти сотні радянських назв. Зокрема в Україні залишилося не менше 430 вулиць Леніна, 400 - Жовтнева/Жовтня, 280 Радянських вулиць, 220 – Комсомольських.

За даними Яндекс.Карт, в якійсь мірі це обумовлено окупацією Кримом і окремими районами Донецької і Луганської областей. Однак, варто зазначити, що і на решті частини України ще є що перейменовувати. Наприклад, з 430 залишилися вулиць Леніна 270, що знаходиться в Київській області.

За інформацією сервісу, в західних регіонах України і до прийняття закону майже не було вулиць з «радянськими» назвами, але свої особливості зміни топонімів тут теж є. Наприклад, з 26 перейменованих в країні вулиць Валентини Терешкової 16 перебувало на Закарпатті. В інших областях назви в честь першої жінки-космонавта в основному збереглися: формально під дію закону вони не потрапили.

В рамках декомунізації замість «радянських» вулиць на карті України з'явилися десятки Центральних і Європейських, Абрикосових і Вишневих, Соборних і Покровських, Козацьких і Калинових. Вулиці Леніна теж в основному перейменовували на Центральні (82 назви), а ще в Соборні (27) і Світу (26).

Інфографіка / Яндекс.Карти

Згідно з повідомленням, всупереч розхожій думці, вулиць Шевченка і Бандери стало не набагато більше – по два-три десятки кожної. Найбільш східна вулиця Бандери тепер знаходиться в Сумах – це колишня Баумана, а найбільш західна вже давно є в Старому Самборі Львівської області.

Як йдеться у повідомленні, в ході перейменування вулиць віддавали перевагу темі релігії: з'явилося близько 320 вулиць, названих в честь церковних свят чи святих, наприклад Благовіщенська, Вознесенська, Святомиколаївська або Преображенська.

На другому місці – «смачні» назви: Хлібна, Цукрова, Малинова, Виноградна, Медова та інші (понад 260 нових). На третьому – назви, які відображають позитивні почуття або емоції, наприклад Щастя, Радісна чи Весела (приблизно 200 нових).

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У той же час знайшли на карті України своє відображення і події новітньої історії: з'явилося більше 130 вулиць Небесної Сотні, Революції Гідності, Добровольчих Батальйонів та інших.

Як зазначається, іноді до вибору назви нового підходили творчо. Наприклад, вулиця Котовського в Костянтинівці стала Шанхайською, а провулок Цюрупинський в Дніпрі – провулком Весняних Конвалій.

"Досить часто вулицям намагалися підібрати «зручні» назви, схожі на старі за звучанням або змістом. Так, у семи населених пунктах вулицю Надії Крупської перейменували у вулицю Надії. Стільки ж Першотравневих стали просто Травневими, кілька вулиць Соцпраці перетворилися на вулиці Праці, а вулиць Петровського – в Петровські або Петропавлівські. Іноді для нової назви підбирали ім'я відомої людини з тим же прізвищем – приміром, вулиця Миколи Островського могла перетворитися на вулицю Олександра Островського", - зазначили в повідомленні.

Інфографіка / Яндекс.Карти

Серед інших «зручних» перейменувань також варто відзначити: в с. Калини Закарпатської області вулиця Леніна стала вулицею Леннона; в с. Велика Костромка Дніпропетровської області вулиця Рози Люксембург стала вулицею Троянд; в смт Сахновщина Харківської області Шлях Леніна став Тарасовим Шляхом; у Камінь-Каширському Волинської області вулиця 8 Березня стала вулицею Дружин Мироносиць.

Нагадаємо, 9 квітня 2015 року Верховна Рада прийняла Закон "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборона пропаганди їх символіки".

Згідно із законом, пропаганда комуністичного та/або нацистського тоталітарних режимів та їх символіки визнається наругою над пам'яттю мільйонів жертв тоталітарного комуністичного режиму, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму і забороняється.

Також забороняється виготовлення, розповсюдження, публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, в тому числі пам'яток, символіки нацистського тоталітарного режиму, публічне виконання гімнів СРСР, УРСР, інших союзних радянських республік або їх фрагментів на всій території України.

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Теги: #декомунізація#вулиці