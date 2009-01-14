Профспілка працівників газових господарств погрожує зупинити роботу

Працівники газової сфери України повністю забезпечують цілодобове безперебійне та безаварійне газопостачання споживачів.

Про це йдеться у заяві, переданій УНІАН від профспілки працівників газових господарств України.

Як говориться в документі, "з огляду на розповсюджені в ЗМІ висловлювання окремих високопосадовців щодо створення відкритими акціонерними товариствами з газопостачання та газифікації в окремих регіонах штучних проблем в газопостачанні, Профспілка працівників газових господарств України вимушена заявити, що, незважаючи на складну ситуацію, яка склалася із забезпеченням споживачів природним газом, вкрай незадовільний фінансовий стан газорозподільчих підприємств у зв’язку з невиконанням урядом та НКРЕ своїх зобов’язань щодо негайного приведення усіх складових тарифів по транспортуванню та постачанню природного газу фактичним витратам, трудові колективи повністю забезпечили безперебійне та безаварійне газопостачання споживачів, зокрема, і соціальної сфери, чітку цілодобову злагоджену роботу аварійних служб".

"Вважаємо, - йдеться далі в заяві, - що зберегти тепло в домівках громадян вдалося тільки завдяки злагодженій роботі газопостачальних та газорозподільних організацій, місцевої влади, НАК “Нафтогаз України”, найбільших промислових споживачів, які добровільно оптимізували обсяги споживання".

При цьому газовики запевняють, що всі підприємства з газопостачання та газифікації "надалі робитимуть все можливе для надійного забезпечення газом і теплом осель громадян".

Водночас автори документа висловлюють сподівання "на об’єктивну і конструктивну позицію Кабінету міністрів". "На наше глибоке переконання, надійне газопостачання – це мета, яка повинна нас об’єднувати, а не розз’єднувати, тому в черговий раз звертаємо увагу на ігнорування державними структурами законних вимог профспілки щодо негайного приведення тарифів на транспортування та постачання природного газу до економічно обгрунтованих. Здоровий глузд повинен перемогти і ці питання мають бути вирішені негайно, не пізніше 01.02.2009 року", - наголошується в документі.

Якщо цього не станеться, профспілка залишає за собою право провести другий етап акції протесту, підготовка з проведення якої вже розпочалася. “При цьому, всю відповідальність за припинення газопостачання в рамках проведення акції нестимуть відповідні державні структури, які не виконали взятих на себе обіцянок у серпні – вересні 2008 року з вирішення актуальних питань діяльності газорозподільних підприємств”, - підкреслює профспілка.