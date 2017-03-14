В Одесі прихильники блокади "Л/ДНР" перекрили проїжджу частину біля ОДА

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні ввечері на мітинг проти розгону торгової блокади Донбасу зібралися близько 300 осіб. Активісти прийшли на проспект Шевченка, до адміністративної будівлі Одеської ОДА. Серед присутніх – представники ряду українських патріотичних організацій та політичних партій: «Сила людей», «Демократичний альянс», «Правий сектор», «Народний Рух» та ін.

До будівлі ОДА прибув начальник Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитро Головін, начальник управління превентивної діяльності регіонального главку Нацполіції Іван Іщенко та інші.

Під час мітингу було озвучено відповідне звернення до влади, яке учасники акції підписали.

Мітингувальники наполягали на зустрічі з головою Одеської ОДА Максимом Степановим, який потім вийшов до людей.

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Активісти передали звернення Степанову та начальнику Головного управління Національної поліції в області.

Разом присутні виконали Гімн України.

Потім учасники акції протесту перекрили проїжджу частину проспекту Шевченка.

Перекриття тривало приблизно 10 хвилин, але представники патріотичних організацій заявили, що мають намір «посилити підтримку учасників блокади».

Іщенко заявив, що співробітниками поліції повною мірою було забезпечено публічний порядок під час проведення заходу. «Порушень не допущено», - наголосив він.

Наразі мітингувальники розійшлися.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 13 березня, правоохоронці затримали 45 учасників торгової блокади Донбасу, які влаштували блокпост на залізничній станції Кривий Торець у Донецькій області.

У відповідь на це в декількох містах України пройшли акції протесту з вимогою звільнити блокувальників. Вранці 14 березня у поліції повідомили, що всіх затриманих учасників торгової блокади відпустили.