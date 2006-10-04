”Бессарабка” подасть до суду на владу Києва

Керівництво «Бессарабського ринку» планує подати до суду на владу Києва за звинувачення у зловживаннях.

Про це пише «Газета по-киевски» в сьогоднішньому номері.

Заступник директора КП «Бессарабський ринок» Сергій ШАРГОРОДСЬКИЙ спростовує звинувачення заступника голови Київської міської державної адміністрації Ірени КІЛЬЧИЦЬКОЇ у зловживаннях.

«Після перевірки КМДА зробила припущення, що ми недоплатили більш як 2 млн. грн. до бюджету. Ми направили свої заперечення, які грунтуються на висновку Інституту держави і права імені Корецького і Київського НДІ судових експертиз – жодних порушень не виявлено. Не знайшла їх і податкова інспекція Шевченківського району, які перевіряла нас у вересні», - стверджує С.ШАРГОРОДСЬКИЙ.

За його словами, юристи вивчають можливість звернутися до суду, щоб захистити добре ім`я «Бессарабки». Адже через публікації потік покупців вже зменшився мало не на половину, сказав він.

Проте С.ШАРГОРОДСЬКИЙ відзначив, що ринок продовжує працювати і виконувати розпорядження влади, зокрема розпорядження Головного управління торгівлі збільшити витрати на охорону. Раніше приватна фірма забезпечувала безпеку на ринку за 1,5 тис. грн. на місяць, а зараз охорона, яку забезпечить районна міліція, обійдеться підприємству в 10 тис. грн. на місяць.

Представник ради орендарів ринку Борис ПУТОВ у свою чергу відзначає, що поняття «антикризовий менеджмент» немає ні в статуті ринку, ні в законодавстві. А працівникам ринку, зокрема продавцям, незрозуміло, навіщо він потрібний, якщо кризи немає. Вони впевнені, що якщо директора замінять, то «Бессарабка» «накаже довго жити», тому як ця територія вже давно приваблює бажаючих влаштувати тут прибутковіший бізнес.

Пригадали торгівці і про те, що будівля ринку – пам`ятка архітектури, якій скоро буде сто років.

***Бессарабський ринок – перший критий і впорядкований ринок у Києві. Його було збудовано в 1912 році на замовлення Міської Думи з метою поліпшення санітарного стану торгівлі. Будівлю спроектував архітектор Генріх Гай. Це одна з небагатьох будівель у стилі пізнього модерну, яка збереглася до наших днів.