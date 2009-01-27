Ахметов візьме 7 мільйонів євро з повітря

Донецька паливно-енергетична компанія (ДПЕК), яка належить бізнесмену Рінату АХМЕТОВУ, оголосила відкритий тендер з продажу квоти на викиди в розмірі 720 тисяч тонн вуглекислого газу в рамках Кіотського протоколу.

Про це пише газета «Дело» (№6 від 27 січня 2009 року).

«Продаж квот дасть змогу нам залучити додаткове фінансування, необхідне для реалізації проекту з модернізації наших підприємств», - сказав директор з розвитку бізнесу ДПЕК Герман АЙНБІНДЕР.

У той же час у компанії поки що не називають суму, яку розраховують одержати в результаті використання механізму Кіотського протоколу.

За оцінками Національного агентства екологічних інвестицій, вартість однієї тонни викидів складе близько 10 євро. «Отже, реалізація 720 тисяч тонн може додатково принести ДПЕК близько 7 мільйонів євро», - припускає видання.

«Дело» нагадує, що досі реалізувати свої умовні викиди в рамках Кіотського протоколу вдалося тільки донецькій шахті ім. Засядька. «У листопаді цього року підприємство «регіонала» Юхима ЗВЯГІЛЬСЬКОГО передало 1,46 мільйона тонн умовних викидів японській компанії Marubeni Corporation, яка брала участь у модернізації виробництва на шахті», - зазначає газета.

Видання також повідомляє, що найближчим часом продати свої викиди має намір і Подільський цементний завод.

Оформленням операцій у рамках Кіотського протоколу займається Національне агентство з екологічних інвестицій. «Нам нічого не відомо про умови тендеру компанії ДПЕК щодо реалізації своїх викидів. Проте у будь-якому разі передати умовні викиди компанія зможе тільки через наше агентство», - сказала прес-секретар агентства Ірина ТУРЧИНЕЦЬ. За її словами, на сьогодні торгівля квотами в рамках Кіотського протоколу в Україні відбувається успішно. «З чотирьох реалізованих у світі контрактів два - на рахунку нашої країни», - повідомила вона.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО 15 січня заявила, що одним з джерел фінансування програм з енергозбереження можуть стати механізми Кіотського протоколу.

«Україна завершила всі переговорні процеси, всі формальні офіційні кроки, необхідні для того, щоб ми могли користуватися всіма привілеями Кіотського протоколу. Ми провели переговори з ключовими країнами, які вже готові придбати частину квот викидів в атмосферу, – це мільярди коштів, які будуть направлені виключно на скорочення викидів, на заміщення в опалення і підігріві гарячої води газу на електроенергію», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.