Уряд виділив «Артеку» 35 млн. грн. з резервного фонду

Уряд виділив з резервного фонду 35 млн. грн. на забезпечення функціонування Міжнародного дитячого центру «Артек».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні журналістам на брифінгу в Кабінеті міністрів.

«Враховуючи, що інженерна інфраструктура «Артеку» здебільшого знаходиться в аварійному стані - вона багато років не ремонтувалася, адже в попередні роки держава не виділяла на це гроші, - ми вирішили 35 млн. грн. виділити з резервного фонду Кабінету міністрів і забезпечити в 2009 році проведення капітального і поточного ремонтів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.