Лише 25% українців знають, як працюватиме "безвіз" – представництво ЄС

Лише 25% опитаних українців змогли правильно відповісти на питання, скільки часу можна буде перебувати на території Європейського Союзу за умов безвізового режиму.

Як повідомила прес-служба Представництва Європейського Союзу в Україні, дані досліджень свідчать про відсутність системного роз’яснення питань прав та обов'язків, пов`язаних із впровадженням безвізового режиму – незважаючи на те, що це було однією з ключових тем ЗМІ України за останні два роки.

"Лише 5% повідомлень у пресі на цю тему містили аналітику, решта – короткі звіти про процес отримання безвізу", - зазначають у Представництві ЄС.

Згідно з останніми соціологічними дослідженнями, проведеними Київським міжнародним інститутом соціології, 20% респондентів вважають, що безвізовий режим дозволить залишатись в ЄС довше 90 днів в будь-який 180-денний період.

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Також в українців немає достатніх знань про переваги біометричного паспорта. Лише 33% респондентів назвали наявність біометричного паспорта однією з необхідних умов для перетину Шенгенського кордону без візи.

Водночас, згідно з новими правилами, українці-власники біометричного паспорту матимуть змогу подорожувати до ЄС без віз на 90 днів у будь-який 180-денний період.

Вони зможуть це робити у туристичних або службово-ділових цілях, аби відвідати родичів чи друзів; однак українські громадяни не матимуть права на працевлаштування у Євросоюзі.

Ця норма поширюється на усі країни-члени ЄС, а також на Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію. Не стосується вона лише Ірландії та Об’єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.