Абонплата за користування радіоточкою знижена вдвічі

Абонентська щомісячна плата за користування радіоточкою дротового мовлення з 1 лютого 2009 року знижена вдвічі.

Про це УНІАН повідомив заступник міністра транспорту і зв`язку, голова Державної адміністрації зв`язку Олег ПРОЖИВАЛЬСЬКИЙ.

За його словами, з 1 лютого 2009 року щомісячна абонентна плата за користування радіоточкою для фізичних осіб і бюджетних організацій становитиме 2 грн. 50 коп., для інших організацій – 3 грн. 25 коп.

„Таке рішення прийняте за результатами робочої наради з прем`єр-міністром України. Зниження тарифів, особливо за нинішніх фінансово-економічних умов, працюватиме на захист конституційних прав громадян щодо забезпечення доступу до інформації», – зазначив О.ПРОЖИВАЛЬСЬКИЙ.

Також удвічі – до 1 грн. 50 коп. – знижена абонплата за користування кожною основною радіоточкою відомчих радіотрансляційних вузлів дротового радіомовлення.

Як повідомляв УНІАН, тарифи на послуги дротового радіомовлення були підвищені згідно з наказом ВАТ „Укртелеком” від 23 вересня в 2008 р. №348. Відповідно до цього наказу, з 1 жовтня 2008 року абонентська плата за користування основною радіоточкою для населення склала 6 грн. за місяць (з ПДВ) замість 1,80 грн. раніше. Абонентська плата за користування радіоточкою для юридичних осіб – 9 грн. (з ПДВ) замість 1,80-3 грн.

ВАТ «Укртелеком» – єдиний оператор в Україні, що надає послуги дротового радіомовлення з усієї території країни.

У жовтні 2008 року АМКУ поставив вимогу "Укртелекому" обгрунтувати підвищення тарифів і розпочав відповідне дослідження.