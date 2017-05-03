В Україні стартувала спецреєстрація на ЗНО для жителів окупованих територій і учасників АТО

З середи, 3 травня, в Україні стартувала реєстрація на додаткову сесію зовнішнього незалежного оцінювання. Як повідомили в прес-службі Українського центру оцінювання якості освіти, реєстрація триватиме до 19 травня включно.

Зазначається, що в даний період можуть зареєструватися лише учасники антитерористичної операції, особи, які проживають на тимчасово окупованій території або в населених пунктах, де органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, і не могли зареєструватися в основний період.

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Також у додатковий період можуть зареєструватися особи, засуджені до позбавлення волі або взяті під варту. Всю необхідну інформацію вони можуть отримати у представника адміністрації установи виконання покарань, на якого покладена відповідальність за організацію і проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

Крім звичного пакета реєстраційних документів, необхідно подати заяву щодо надання можливості пройти зовнішнє незалежне оцінювання під час додаткової сесії та копію документа, що посвідчує відповідний статус (копію посвідчення учасника бойових дій, копію довідки про безпосередню участь в антитерористичній операції, копію паспорта громадянина України.

Сама додаткова сесія ЗНО-2017 розпочнеться 3 липня.

Раніше повідомлялося, що число охочих пройти ЗНО в Україні у 2017 році зменшилася.