У Криму створені всі умови для навчання школярів рідною мовою

18:37, 11 жовтня 2006
Суспільство
771

Пояснює міністр освіти АРК

Міністр освіти і науки Автономної Республіки Крим Валерій ЛАВРОВ заявляє, що в Криму створено всі умови для навчання школярів рідною мовою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у ході консультативної наради учасників Програми розвитку й інтеграції Криму Програми розвитку ООН і керівництва Криму.

«Я відповідально заявляю, як міністр, що в освітній системі проблема мови не існує. Створено всі умови в АРК, щоб забезпечувалися умови навчання дитини рідною мовою», - сказав В.ЛАВРОВ.

Він нагадав, що згідно з законодавством, якщо набирається 8 учнів, можна створювати клас з певною мовою навчання. «Батьки, приводячи дитину в перший клас, пишуть заяву, якою мовою вони хочуть навчати дитину – російською, українською або кримськотатарською. Якщо ми не набираємо 8 чоловік - ми не маємо права, згідно з законодавством, відкривати такий клас», - сказав В.ЛАВРОВ.

Міністр завірив, що створюються всі умови, особливо в сільських районах, щоб відкривалися класи з навчанням українською і кримськотатарською мовами.

Він зазначив, що на сьогоднішній день більшість кримських шкіл багатомовні.

За словами міністра, ставиться завдання, щоб після закінчення школи дитина знала 3-4 мови – державну, російську, одну з іноземних, і кримськотатарську - для тих, хто її вивчає.

Він також зазначив, що зараз в Криму відкрито 7 українських шкіл, а класи з українською мовою навчання є майже в усіх школах.

«Ми поставили собі завдання поступово, з урахуванням фінансових можливостей, відкривати школи з навчанням кримськотатарською і українською мовами», - сказав В.ЛАВРОВ, повідомивши, що цього року заплановано відкрити дві такі школи – в селищі Ленінському і Ялті.

«Цей процес поступово, без жодної напруги, без жодного силового тиску йде», - сказав він.

Разом з тим, присутній на нараді народний депутат Рефат ЧУБАРОВ зазначив, що в школах не вистачає підручників кримськотатарською мовою. Він повідомив, що видання підручників для 1-4 класів було профінансовано фондом «Відродження».

У свою чергу, представники Програми розвитку ООН повідомили, що уряд Швеції через своє Агентство міжнародного розвитку погодився продовжити програму, що передбачає надання фінансової допомоги для підготовки підручників кримськотатарською мовою.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter