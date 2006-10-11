У Криму створені всі умови для навчання школярів рідною мовою

Міністр освіти і науки Автономної Республіки Крим Валерій ЛАВРОВ заявляє, що в Криму створено всі умови для навчання школярів рідною мовою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у ході консультативної наради учасників Програми розвитку й інтеграції Криму Програми розвитку ООН і керівництва Криму.

«Я відповідально заявляю, як міністр, що в освітній системі проблема мови не існує. Створено всі умови в АРК, щоб забезпечувалися умови навчання дитини рідною мовою», - сказав В.ЛАВРОВ.

Він нагадав, що згідно з законодавством, якщо набирається 8 учнів, можна створювати клас з певною мовою навчання. «Батьки, приводячи дитину в перший клас, пишуть заяву, якою мовою вони хочуть навчати дитину – російською, українською або кримськотатарською. Якщо ми не набираємо 8 чоловік - ми не маємо права, згідно з законодавством, відкривати такий клас», - сказав В.ЛАВРОВ.

Міністр завірив, що створюються всі умови, особливо в сільських районах, щоб відкривалися класи з навчанням українською і кримськотатарською мовами.

Він зазначив, що на сьогоднішній день більшість кримських шкіл багатомовні.

За словами міністра, ставиться завдання, щоб після закінчення школи дитина знала 3-4 мови – державну, російську, одну з іноземних, і кримськотатарську - для тих, хто її вивчає.

Він також зазначив, що зараз в Криму відкрито 7 українських шкіл, а класи з українською мовою навчання є майже в усіх школах.

«Ми поставили собі завдання поступово, з урахуванням фінансових можливостей, відкривати школи з навчанням кримськотатарською і українською мовами», - сказав В.ЛАВРОВ, повідомивши, що цього року заплановано відкрити дві такі школи – в селищі Ленінському і Ялті.

«Цей процес поступово, без жодної напруги, без жодного силового тиску йде», - сказав він.

Разом з тим, присутній на нараді народний депутат Рефат ЧУБАРОВ зазначив, що в школах не вистачає підручників кримськотатарською мовою. Він повідомив, що видання підручників для 1-4 класів було профінансовано фондом «Відродження».

У свою чергу, представники Програми розвитку ООН повідомили, що уряд Швеції через своє Агентство міжнародного розвитку погодився продовжити програму, що передбачає надання фінансової допомоги для підготовки підручників кримськотатарською мовою.