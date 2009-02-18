НБУ засекретив інформацію про допомогу банкам

НБУ припинив публікувати інформацію про обсяги рефінансування банків. Таким чином головний регулятор вирішує дві проблеми. По-перше, він не дозволяє діловим колам обговорювати рівень допомоги, яку Нацбанк надає вітчизняним банкам. А по-друге, знімає можливість політичних спекуляцій навколо питання надання грошей банкам. Особливо це важливо, якщо НБУ збільшить обсяги такої допомоги. За попередні 4 місяці НБУ виділив на рефінансування банків понад 100 мільярдів гривень (з урахуванням кредитів овернайт). Депутати і Кабмін жорстко критикували НБУ, вважаючи, що він надає рефінансування непрозоро і в надмірно великих обсягах. Особливо Нацбанку дісталося за виділення 7 мільярдів банку «Надра» під чесне слово бізнесмена Дмитра Фірташа.

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