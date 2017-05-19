"Біофарма" вимагає розібратися з непрозорою закупівлею ліків, проведеною ПРООН

За словами президента компанії «Біофарма» Костянтина Єфименка, «Біофарма» дуже позитивно сприйняла реформи у сфері закупівель ліків через міжнародні організації, бо брала участь в тендерах прозоро та без посередників.

«У 2016 році в Україні не було проведено жодного тендеру. Усі очікували на новий формат закупівель через міжнародні органзіації. «Біофарма» - одна з небагатьох українських компаній з 2008 року завжди приймала участь у тендерах МОЗ напряму без жодних посередників. Ми часто потерпали через свавілля чиновників, тому з великим оптимізмом сприйняли нововведення. У лютому за ціновими пропозиціями ми виграли усі тендера, у яких приймала участь «Біофарма», на суму близько 4 мільйонів доларів», - сказав Єфименко.

За його словами, незрозуміла ситуація склалася з тендером по гемофілії (фактор коагуляції крові VIII).

«Ціна «Біофарми» була оголошена у 0,11 центів за міжнародну одиницю. Однак перевага у тендері була віддана міжнародній італійській компанії «Кедріон». Ціна препарату італійської компанії становили 0,16 євроцентів за міжнародну одиницю. Ця ціна на 35% вище нашої. І це перевитрати для українського бюджету – порядка 600 тисяч доларів. Нас дивує ця ситуація. «Біофарма» має багаторічний досвід поставки цього препарату», - зазначив Єфименко.

Він підкреслив, що «Біофарма» - це надсучасне виробництво.

«У 2012-2014 роках ми проінвестували у будівництво нового заводу 48 мільйонів доларів, абсолютно без кредитів. З групою українських та міжнародних інвесторів збудували абсолютно сучасне виробництво. Сьогодні воно відповідає усім міжнародним стандартам. 9,5 мільйонів доларів ми інвестували у створення нової лабораторії, яка розробляє нові препарати та проводить контроль. 3,5 мільйонів доларів ми інвестували у будівництво надсучасної станції переливання плазми крові у Сумах. Де збудували усе за останнім словом техніки», - сказав Єфименко.

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Він зауважив, що у світі є лише 8 країн, що мають технологію збору фактору коагуляції крові.

«На пострадянському просторі серед 15 колишніх республік жодна країна сьогодні не має такої технології. Вона є лише в Україні у «Біофарми». Ми провели дуже значну роботу протягом останніх трьох років, оновили повністю команду, запросили західних фахівців, які мають досвід у провідних зарубіжних фаркомпаній. У нас працює дуже багато іноземців. Ми відкрита компанія для усіх. Тому дана ситуація є для нас незрозумілою, надто, коли йде таке перевитрачання державних грошей», - сказав Єфименко.

Він наголосив, що на усі листи та емейли до ПРООН не отримано жодної відповіді.

«Ми були на зустрічі 6 травня, нам сказали що результатів немає а 10 травня на сайті була розміщена інформація, датована 29 квітнем про те, що «Біофарма» програла цей тендер. Жодних документів нам не надавали, досі офіційної версії. Чтому ми програли, нам не повідомили. Ми телефонуємо – відповідає робот. На наші емейли ніхто не відповідає. Ми підготували листи відповідно до процедури оскарження», - сказав Єфименко.

Він зазначив, що ПРОООН – організація, що має міжнародний імунітет. «Подати в український суд ми не можемо, подати у суд у Нью-Йорку ми не можемо. Передбачена система оскарження, ми подали усі три форми на жодну з них поки не отримали відповіді. Тому ми вважаємо що це , м’яко кажучи, непорозуміння», - сказав Єфименко.

Він поінформував, що з середини 2018 року керівництво «Біофарми» планує вкласти 35 мільйонів доларів у новий фракціонатор плазми крові, наголосивши, що у північній Європі таких підприємств немає.

Одним з акціонерів «Біофарма» є американська інвестиційна компанія Horizon Capital. Він також зазначив, що у потужності «Біофарми» власниками було інвестовано 47,5 млн доларів США, сьогодні завод забезпечує робочими місцями понад 500 осіб.

«Нас дивує, що тендер, який організовується за державні кошти надає перевагу іноземній компанії, яка навіть не має представництва в Україні. Як вирішується це питання нам не зрозуміло», - зауважив Єфименко.

Член Наглядової ради «Біофарма» Кшиштоф Сідлецьки наголосив, охорона здоров’я в країні вимагає багато уваги та поваги.

«Бізнес має бути справедливим. Цілком підтримую нові підходи МОЗ до закупівель ліків та боротьбу з корупцією. Однак хочу зазначити, що на українські компанії, які тут інвестують, платять податки, збагачують, розвивають економіку держави, дають роботу громадянам, на них має бути інший погляд, порівняно з зарубіжними компаніями. Якщо внаслідок тендеру виходить, що місцевий виробник з якісною продукцією та нижчою ціною програє через технічні зачіпки – це несправедливо. Маємо надію, що знайдемо загальну мову МОЗ та міжнародними організаціями. Ми не розпочинаємо бійки, ми хочемо вирішити питання насамперед на користь пацієнту, українському суспільству. Готові, хоч би й завтра, поставити на ринок необхідну кількість ліків, аби жоден з пацієнтів не постраждав через тендерні процедури, а 10% ліків готові віддати українськи пацієнтам безоплатно», - сказав Сідлецькі.

За словами в.о.генерального директора фармацевтичного заводу «Біофарма» Андрій Обрізан, компанія планує зробити кілька соціальних ініціатив на подолання проблеми гемофілії в Україні.

«Нам не байдуже у якій країні ми живемо. Цього року ми започатковуємо соціальну акцію «Нам не все одно. Ми разом», щоб підтримати хворих на гемофілію. В Україні 2,5 тисячі хворих на гемофілію, з них 500 дітей. Ці люди живуть дуже важким життям. Ми поставили перед собою амбіційну мету протягом 10 років розв’язати проблему гемофілії в Україні. Ми хочемо, щоб українські пацієнти відчували себе повноцінними людьми та вести нормальний спосіб життя. У нас конкретний план дій ми хочемо створити державно-приватний проект і інвестувати близько 40 млн доларів у новий фракціонатор та забезпечити повністю цих хворих препаратом та запустити будівництво 10 плазмоцентрів по всій країні», - наголосив Обрізан.