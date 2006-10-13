Будівництво в Києві є ризикованим

Будівництво в Україні, з точки зору юридичного супроводу, має велику кількість ризиків.

Про це в інтерв’ю УНІАН зазначив юрист адвокатської фірми „Пукшин і партнери” Роман ШАРГАЛО.

Юрист зазначив, що на сьогодні проблема ризиків виразно проявляється у великих містах, зокрема в Києві.

„Саме у столиці отримання земельної ділянки, на якій буде розташовуватись майбутнє будівництво, постає як складний, а інколи непереборний бар’єр, на шляху до основної мети”, - сказав він.

Р.ШАРГАЛО навів типовий приклад, коли у 2005 році при будівництві житлового будинку в м. Києві Київською міською радою було припинено договір оренди земельної ділянки, укладений із забудовником. Договір було припинено тому, що відповідно до висновку Державного управління екології і природних ресурсів в місті Києві, який було підготовлено для голови Державного управління земельних ресурсів КМДА, на забудовника покладалися особливі умови та вимоги. Вимоги полягали в розміщенні в ЗМІ інформації щодо будівництва об’єкту ще до початку розробки проектної документації з метою врахування громадської думки. Прийняття рішення про припинення договору відбувалося через два роки після його укладення. І хоча суд скасував рішення Київської міської ради про припинення договору оренди земельної ділянки, але як наслідок судових процесів та невизначеності статусу земельної ділянки, будівництво було припинено більше ніж на рік та не було завершено у строк.

Юрист також наголошує, що для початку будівництва та здійснення будівельної діяльності, зокрема в столиці, необхідно отримати велику кількість дозвільної документації. При цьому жодна організація не може надати гарантій того, що той чи інший дозвіл не буде скасовано.

Разом з тим, юрист позитивно оцінив підписаний 2 жовтня Президентом України закон «Про внесення змін до закону України «Про планування і забудову територій». За його словами, цей закон направлений на вдосконалення процедури надання дозволу на будівництво, одержання вихідних даних на проектування об`єктів містобудування, ширше застосування місцевих правил забудови.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав закон України № 109-V «Про внесення змін до закону України «Про планування і забудову територій», ухвалений парламентом 12 вересня.

Зокрема, Законом встановлено, що право на одержання вихідних даних на проектування об`єкта та здійснення проектно-вишукувальних робіт мають юридичні особи, які отримали рішення сільської, селищної, міської ради чи уповноваженого на те виконавчого органу про погодження місця розташування цього об`єкта (за попередньою редакцією таке право мали лише фізичні та юридичні особи, які отримали дозвіл на будівництво об`єкта містобудування).

Законом також запроваджено порядок, за яким проектування об`єктів, що згідно із законом України «Про планування і забудову територій», визначені як переважні види забудови в межах окремої зони, замість архітектурно-планувального завдання як вихідні дані використовуються єдині умови і обмеження забудови земельних ділянок, визначені місцевими правилами забудови.