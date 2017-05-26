На Житомирщині у новому навчальному році за парти сядуть близько 350 учнів з особливими потребами

У новому навчальному році на Житомирщині сядуть за парти близько 350 учнів з особливими потребами. Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністрації, такі дані озвучила сьогодні на святі «Останнього дзвоника» в інклюзивній школі №28 м. Житомира дружина президента України Петра Порошенка Марина Порошенко.

За її даними, наразі на Житомирщині у 138 школах запроваджено інклюзивну освіту.

«Ще близько 40 шкіл доєднаються з 1 вересня в області з нового навчального року близько 350-ти учнів з особливими потребами сядуть за парти зі своїми однолітками», – підкреслила Марина Порошенко.

Вона також зазначила, що у 28-й житомирській школі до 1 вересня бібліотека буде переобладнана в сучасну медіатеку.

Марина Порошенко нагадала, що за сприяння Фонду Порошенка у Житомирській області старі бібліотеки переобладнують у нові медіатеки.

«І так ми будемо бачити, як збільшується їх кількість в школах України», – зауважила вона.

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Також перша леді нагадала, що у минулому році в Україні розпочато проект із впровадженню інклюзивного освітнього середовища в Україні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Житомирі дружина президента України Марина Порошенко взяла участь у святі «Останнього дзвоника» в рамках візиту на Житомирщину.

Житомирська школа №28 є учасником проекту Благодійного Фонду Порошенка «Інклюзивна освіта - рівень свідомості нації» і входить в мережу шкіл Житомирської області, де впроваджено інклюзивну форма навчання.

Благодійний Фонд Порошенка ініціював прийнятий 23 травня українським парламентом Закон про інклюзивну освіту, яким передбачено, що у кожному загальноосвітньому закладі зможуть навчатись діти з особливими потребами.

Інклюзія - об'єднана освітня система з наданням належної освіти всім учням. Інклюзивне навчання передбачає створення освітнього середовища, яке б відповідало потребам і можливостям кожної дитини, незалежно від особливостей її психофізичного розвитку.

23 травня Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до Закону України «Про освіту» щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг» (№ 6437), внесений президентом України.