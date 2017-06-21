У об’єднаних громадах Житомирщини до 2020 року відкриють 32 сучасних центри безпеки громадян

До 2020 року у об’єднаних територіальних громадах Житомирської області планується створити 32 сучасних багатофункціональних центра безпеки громадян.

Про це вчора, 20 червня, голова Житомирської ОДА Ігор Гундич заявив у Києві під час виступу на Координаційній зустрічі «Реформа місцевого самоврядування і децентралізація влади в Україні: успіхи та перспективи», повідомляє прес-служба Житомирської ОДА.

«Наше завдання – до 2020 року сформувати простір, який включатиме 32 сучасні центри безпеки. Із них у 2017 році плануємо відкрити перші два. Особливістю такого центру є комплексна безпека громадян, дедлайн на виїзд і реагування служб – до 20 хвилин», – зазначив Гундич.

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Для прикладу голова ОДА розповів про центр безпеки Ушомирської центральної садиби та філію із рятувальною службою у селі Бондарівка, який включатиме рятувальну службу, медичну допомогу та кабінет поліцейського.

«Вони будуть координуватися єдиною диспетчерською службою. Орієнтовна вартість будівництва модульної будівлі центру безпеки площею 200 кв. м становить близько 5 млн грн», – зазначив Гундич.

За його словами, у центрі безпеки Ушомирської громади (6,6 тис. населення, площа – 314,2 кв. км) триває будівництво пожежного депо за рахунок коштів ДФРР та бюджету громади. Там діятиме єдина диспетчерська служба, яка координуватиме роботу пожежно-рятувального підрозділу, адресуватиме виклики щодо поліції, медичної допомоги.

Гундич також наголосив, що усі вказані центри обов’язково мають бути належно укомплектовані технікою та рятувальними автомобілями.

Як повідомляв УНІАН, також під час виступу на Координаційній зустрічі «Реформа місцевого самоврядування і децентралізація влади в Україні: успіхи та перспективи» Голова Житомирської облдержадміністрації Гундич також поставив завдання охопити до кінця цього року об’єднаними територіальними громадами щонайменше 80% території Житомирської області.

Він нагадав, що за підсумками 2016 року Житомирщина стала лідером з децентралізації за кількістю створених громад – у 2016 році 35% території Житомирської області було охоплено об’єднаними громадами.

Також він додав, що Житомирщина зорієнтована на комплексний підхід до забезпечення просторового розвитку територій.