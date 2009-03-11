Росія: інвестиції в золото лідирують за прибутковістю

Інвестиції в золото лідирують за прибутковістю фінансових інструментів в лютому, свідчать дані Центру макроекономічних досліджень (“ЦМЭИ”) компанії БДО Юнікон.

"У лютому при інфляції в 1,7% позитивну реальну рублеву прибутковість змогли показати тільки ЗМР у золоті і деякі ПІФи", - зазначено в прес-релізі.

Зокрема, згідно з обліковими цінами Банку Росії, золото в лютому подорожчало на 3,6%. В результаті купівельна спроможність золотих знеособлених металевих рахунків (ЗМР) зросла на 2,16%.

Більшість кредитних організацій дещо підвищили процентні ставки по рублевих депозитах, при цьому істотно знизивши процентні ставки по депозитах в іноземній валюті. На валютному ринку курси долара США і євро до рубля змінилися трохи (відхилення від значень кінця січня менше 1%).

У результаті реальна рублева прибутковість всіх банківських вкладів у лютому була негативною. Найменший збиток принесли своїм власникам доларові депозити, купівельна спроможність яких знизилася лише на 0,41%. Купівельна спроможність річних вкладів у рублях знизилася на 0,8%. Аутсайдерами стали вклади в євро, які знецінилися на 1,89%, пишуть експерти центру.

РІА “Новости”