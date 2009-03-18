В Україні - 906 тисяч офіційних безробітних

В Україні на 1 березня 2009 року зареєстровано 906,1 тис. безробітних, що становить 3,2% працездатного населення.

Як повідомляє Державний комітет статистики України в звіті, обнародуваному на офіційному сайті відомства, у лютому кількість безробітних збільшилася на 0,5 тис. чоловік порівняно із січнем ц.р.

Кількість безробітних, які одержують допомогу по безробіттю, в лютому склала 657,2 тис. чоловік проти 670,9 тис. у січні ц.р.

Середній розмір допомоги по безробіттю збільшився з 604,42 грн. у січні до 610,44 грн. у лютому.

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В Україні на 1 березня зареєстровано 906 тисяч безробітних – Держкомстат

Київ. 18 березня. УНІАН. В Україні на 1 березня 2009 року зареєстровано 906,1 тис. безробітних, що становить 3,2% працездатного населення.

Як повідомляє Державний комітет статистики України в звіті, обнародуваному на офіційному сайті відомства, у лютому кількість безробітних збільшилася на 0,5 тис. чоловік порівняно із січнем ц.р.

Кількість безробітних, які одержують допомогу по безробіттю, в лютому склала 657,2 тис. чоловік проти 670,9 тис. у січні ц.р.

Середній розмір допомоги по безробіттю збільшився з 604,42 грн. у січні до 610,44 грн. у лютому.