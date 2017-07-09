Рятувальники завершили розбір конструкцій житлового будинку у Києві, де стався вибух газу

Завершено роботи з розбирання конструкцій житлового будинку в Голосіївському районі Києва, де 8 липня стався вибух невідомого походження.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, вибух у другому під’їзді триповерхового будинку по проспекту Голосіївський, 70 стався близько 13.30.

Внаслідок вибуху загинули двоє осіб і постраждали шестеро осіб. Вибуховою хвилею зруйновано стіни, міжповерхове перекриття та покрівлю. Всіх мешканців аварійного будинку тимчасово відселено до гуртожитку та родичів.

Планується створити комісію зі встановлення причини вибуху та визначення придатності будинку до подальшої експлуатації. Роботи з розбирання будівельних конструкцій завершено.

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Як повідомляв УНІАН, за фактом вибуху відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановленим законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.