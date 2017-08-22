При думці про майбутнє країни українці найбільше відчувають надію - опитування

Основними почуттями, які виникають в українців, коли вони думають про майбутнє України, у 2017 році виявилися надія (47%), тривога (35%), оптимізм (21%) та страх (17%).

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у презентованих сьогодні на прес-конференції у Києві результатах опитування, проведених Інститутом соціології НАН України у співпраці з благодійним фондом "Інтелектуальна перспектива".

“Відчуття надії превалює в усіх регіонах, а особливо на Півдні. Тривога також посідає друге за частотою згадувань місце в усіх регіонах, крім Заходу (в цьому регіоні на другому місці опинився оптимізм)”, - зауважують соціологи.

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Зазначається, що за роки дослідження (2002–2017) найвищим рівень надії та оптимізму був у 2005 році (відповідно, 61% та 34%).

Водночас найвищим емоційним негативізмом вирізнявся 2013 рік: відчуття надії висловили 32%, безвиході – 18%, а оптимізму – лише 14%.

Крім того, згідно з результатами опитування, міркуючи про своє майбутнє, найпоширенішими почуттями, які виникають у людей, є: надія (47%), тривога (30%) та оптимізм (26%).

Опитування проводилось з 3 по 25 липня 2017 року за квотною вибіркою, що представляє доросле населення, починаючи з 17 років. Опитування здійснювалося в усіх областях України (крім АР Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей) методом особистого інтерв'ю за місцем проживання респондентів. Усього було опитано 1,8 тис. осіб. Похибка вибірки не перевищує 2,3%.