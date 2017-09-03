У Мінкульті планують відновити знищені графіті часів Майдану на Грушевського в Києві

У Міністерстві культури України планують знайти варіанти відновлення графіті часів Революції гідності із зображеннями видатних українців, які були стерті з фасаду будинку на вул. Грушевського у Києві. Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр культури Євген Нищук.

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«Щодо «ікон Революції», то шукатимемо з колегами варіантів їх поновити в той чи інший спосіб. Не одне століття український дух намагались знищити, але ми вистояли і стали ще сильнішими», - написав він.

Міністр наголосив, що графіті мали в собі дух боротьби. «Шевченко, Леся, Франко - наші пророки - були з нами пліч-о-пліч на Майдані. Ми «рвали кайдани», а вони були нашими оберегами. Не знаю, чим керувались ініціатори цієї «геніальної ідеї», а більше - не можу уявити, в кого могла піднятися рука просто їх змити. Одне знаю - це було неприпустимо та недалекоглядно», - зауважив він.

Також Нищук повідомив, що планує днями обговорити можливість внесення подібних арт-об’єктів до переліку пам'яток історії. «Вже днями планую зустріч з представниками м. Київ та Музею Революції гідності, аби обговорити можливості внесення ще не внесених подібних арт-об’єктів до переліку пам'яток історії та варіанти їх збереження, накшталт, заскленого фрагменту однієї з колон Головпоштамту, розписаної в часи Помаранчевої революції», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 вересня, стало відомо, що з фасаду будинку на вул. Грушевського у Києві, де розміщується магазин меблів «Емпоріум», зникли графіті із зображеннями видатних українців - Тараса Шевченка, Лесі Українки та Івана Франка. Графіті були нанесені під час Революції гідності.

В Українському інституті національної пам'яті назвали знищення графіті злочином і заявили, що звернуться до Генеральної прокуратури у зв’язку з цим фактом. «Графіті на Грушевського є пам'яткою історії, згідно з наказом Мінкультури від 15.10.2014 № 869. Їх знищення є злочином і підпадає під дію ч.2 ст. 298 Кримінального кодексу - умисне незаконне знищення, руйнування, пошкодження об'єкту культурної спадщини або його частини», - написав у Facebook директор інституту Володимир В'ятрович.

Пізніше з’явилися повідомлення про те, що невідомі особи розписали фасад магазину, з якого раніше були стерті графіті, та підпалили декілька шин біля входу.