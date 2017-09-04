Поліція розслідує знищення графіті часів Майдану в Києві і "помсту" активістів за це

Столична поліція обіцяє належним чином розслідувати одночасно факти знищення графіті часів Революції гідності на фасаді будинку на вул. Михайла Грушевського та пошкодження майна салону меблів «Емпоріум». Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва, за фактом знищення графіті та пошкодження майна розпочаті кримінальні провадження.

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Зокрема, зазначається, що спочатку правоохоронці зареєстрували повідомлення про знищення трьох графіті, що є історичним пам'ятником, на фасаді будівлі на вулиці Грушевського. Відомості за даним фактом прокуратура міста Києва внесла в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ст. 298 (Знищення, руйнування чи псування пам'яток історії або культури) Кримінального кодексу України.

Пізніше, 3 вересня, в Печерське управління поліції надійшло повідомлення про те, що по вулиці Грушевського, 4 невідомі особи пошкодили двері, розмалювали фасад магазину, розташованого за вказаною адресою, і палили шини. При цьому учасники акції свої дії назвали помстою власнику магазину, за вказівкою якого напередодні зі стін приміщення були стерті графіті часів Майдану.

Поліцейські оглянули місце події і прилеглу територію, поспілкувалися зі свідками і очевидцями. Нікого не затримували.

При огляді місця події правоохоронці вилучили автомобільну шину, балончик емалі, порожню пляшку запалювальної суміші, інші речові докази.

За фактом навмисного пошкодження майна слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 194 Кримінального кодексу України. Поліція встановлює всі обставини події.

Як повідомляв УНІАН, у неділю стало відомо, що з фасаду магазину люкс-меблів "Емпоріум" на вулиці Грушевського, 4, у Києві зникли знамениті патріотичні графіті, які були нанесені під час Революції гідності.

В коментарі до посту в соцмережі про знищення знаменитих портретів українських письменників, завданих під час Майдану, керівник магазину назвав ці графіті "типовим стріт-артом, час від часу видаляють комунальні служби".