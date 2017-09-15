Мати дівчини, яка вижила після підриву авто на Бессарабці, розповіла про її життя (відео)

Боротьба за життя Наталії Целовальникової триває, у неї опіки понад 50% тіла. Внаслідок підриву дівчина отримала численні травми, дивом вижила її семирічна донька, натомість загинув коханий - Тимур Махаурі. Саме проти нього був спланований вибух. Вперше про подробиці стану дівчини і її особисте життя в ексклюзивному інтерв'ю ТСН погодилася розповісти мати постраждалої - Ірина.

Читайте такожЖурналісти намагалися з'ясувати справжнє прізвище потерпілої під час вибуху на Бесарабці (відео)Мати тримає себе в руках, але каже, що дуже важко. Дякує лікарям, які надали найпершу допомогу, але обурюється чутками про свою доньку. Також жінка подякувала чоловіку, який витягнув з авто її онуку. Каже, що дівчинці поки що про стан мами не кажуть.

Мати Наталі обурюється чутками про те, що її донька жила за рахунок чоловіків. Розповідає, що Наталя має диплом магістра менеджменту, вивчала іноземні мови, відвідувала бізнес-тренінги. "Вона завжди удосконалювалася", - каже жінка про свою доньку.

Її донька і колишній зять півтора роки судилися з ким має жити їх спільна дитина. Маша жила з батьком, який дозволяв постраждалій бачитися з нею лише в його присутності, а в день трагедії зробив виняток.

Крім цього, жінка каже, що люди перераховують гроші на лікування і дякує їм. Наразі вона шукає донорів крові, потрібно як мінімум пять людей.