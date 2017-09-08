Людей з понівеченої машини рятували перехожі: момент вибуху на Бессарабці зняли на відео

21:12, 08 вересня 2017
Інциденти
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У мережі з'явилося відео моменту вибуху в центрі Києва та перших хвилин після нього.

Вибух машини на Бессарабці / фото Володимир Гонтар, УНІАН

Очевидці опублікували відео моменту підриву машини в центрі Києва, внаслідок якого загинув боєць батальйону Шейха Мансурі - чеченський розвідник Тимур Махаурі. Відео з автомобільного реєстратора викладено на YouTube-каналі користувача Сергія Сидоренка.

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Відео дивитися з 2:40. Увага! Присутня ненормативна лексика!

Також на каналі ETOVLOG опублікували запис перших хвилин після вибуху, де видно, що перехожі гасять машину і виймають з неї жінку і дитину.

Увага! Відео містить шокуючі кадри!

Як повідомляв УНІАН, у центрі Києва вибухнуло авто. Водій загинув на місці. Жінці вибухом відірвало ногу, її дочка отримала незначні пошкодження

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Теги: #вибух в Києві#вибух на бессарабці#Тімур Махаурі