Проект Євро-Азійського нафтокоридору передбачає три етапи

Уповноважений Президента України з питань міжнародної енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ заявляє, що вартість реалізації проекту Євро-Азійського нафтотранспортного коридору (ЄАНТК) на базі нафтопроводу «Одеса-Броди» згідно із затвердженим техніко-економічним обгрунтуванням (ТЕО) становить 2-8 млрд. дол. залежно від обсягів транспортування нафти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Б.СОКОЛОВСЬКИЙ повідомив на брифінгу.

За його словами, затверджене 24 квітня ТЕО проекту ЄАНТК на базі «Одеса-Броди» передбачає три етапи реалізації.

На першому етапі планується прокачування нафти в обсязі до 5 млн. тонн на рік в аверсному режимі нафтопроводом «Одеса-Броди» на два західноукраїнські нафтопереробні заводи – НПК «Галичина» і ВАТ «Нафтохімік Прикарпаття», а також транзит нафти в обсязі 6-5 млн. тонн у напрямі західного кордону України з можливістю подальшого транспортування до Чехії, Словаччини, Австрії, Угорщини.

Другий етап передбачає транспортування додаткових 10 млн. тонн нафти на рік нафтопроводом «Одеса-Броди» у напрямі польських міст Плоцьк і Гданськ.

На третьому етапі планується збільшити загальну пропускну спроможність нафтопроводу «Одеса-Броди» до понад 40 млн. тонн нафти на рік.

Б.СОКОЛОВСЬКИЙ підкреслив, що вартість другого і третього етапу коливається від 2 млрд. дол. (при транспортуванні нафти в обсязі до 20 млн. тонн) до 8 млрд. дол. (при транспортуванні 40 і більше млн. тонн). За його словами, вартість реалізації першого етапу оцінюється в декілька десятків мільйонів доларів.

Також Б.СОКОЛОВСЬКИЙ зазначив, що ТЕО ЄАНТК на базі «Одеса-Броди», на відміну від інших бізнес-планів по «Одеса-Броди», передбачає економічне обгрунтування транспортування каспійської нафти від постачальника (Азербайджан) до кінцевих споживачів.

«ТЕО підтверджує економічну доцільність, технічну можливість, комерційну привабливість і конкурентоспроможність усіх маршрутів нафтотранспортного коридору», – сказав він.

Також Б.СОКОЛОВСЬКИЙ повідомив, що затвердження ТЕО ЄАНТК на базі «Одеса-Броди» є умовою для подальших переговорів учасників проекту (Азербайджан, Грузія, Литва, Польща, Україна) з іншими зацікавленими сторонами про фінансування і конкретну реалізацію проекту.

Як повідомляв УНІАН, за даними Б.СОКОЛОВСЬКОГО, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО звернулася до прем`єр-міністра Російської Федерації Володимира ПУТІНА з пропозицією почати використовувати «Придніпровські магістральні нафтопроводи» для прокачування російської нафти замість реверсивного режиму нафтопроводу «Одесса-Броди».