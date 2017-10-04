На сьогодні 6 учасникам "прориву Саакашвілі" оголошено про підозру

На сьогодні 6 особам, які брали участь в подіях “Шегені” оголошено про підозру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник голови Національної поліції України Віталій Невгад під час засідання комітету ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

Він повідомив, що за фактами, які відбувалися в селі Шегені слідчим підрозділом Головного управління Нацполіції в Львівській області внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань ряд проваджень за кваліфікуючими ознаками — стаття 332 — незаконне переправлення осіб через державний кордон, стаття 342 — опір представнику влади, стаття 345 — погроза вбивством, насильством щодо працівника правоохоронного органу, стаття 296 — порушення громадського порядку і стаття 293 — організація групового порушення громадського порядку.

За його словами, в подальшому всі ці провадження об’єднанні в єдине провадження, яке зараз розслідується.

Він підкреслив, що під час подій 13 працівників поліції та 7 працівників Державної прикордонної служби України отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості і “на даний час проводяться необхідні експертні дослідження для встановлення цього ступеню тяжкості”.

Невгад додав, що в ході розслідування встановлено ряд активних учасників подій, 6 з яких на даний час оголошено підозру та обрані міри запобіжного заходу.

Депутати кілька разів намагалися уточнити чи є провадження щодо Саакашвілі і коли йому може бути пред’явлено підозру, Невгад відмовлявся відповідати на це питання мотивуючи це таємницею слідства і небажанням розголошувати наперед дані щодо осіб з приводу яких ведеться розслідування.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня президент України Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України Саакашвілі. За даними члена колегії МВС Антона Геращенка, Саакашвілі позбавили громадянства, оскільки він надав недостовірні дані, зокрема, щодо його судимості в Грузії.

5 вересня заступник міністра юстиції України Сергій Пєтухов повідомив, що Грузія звернулася до України із запитом про розшук, взяття під варту і екстрадицію Саакашвілі. Він уточнив, що, за даними Головної прокуратури Грузії, Саакашвілі є обвинуваченим за чотирма кримінальними справами. Суд у Грузії обрав Саакашвілі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, його оголошено в розшук.

10 вересня Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон у пункті пропуску «Шегині». Його прихильники прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також депутатів і громадських діячів, які супроводжували його, і буквально «внесли» їх на територію України. Член партії «Рух нових сил» Давид Сакварелідзе заявив, що Саакашвілі прибув до України, щоб захистити свої права в суді.

12 вересня прикордонники вручили Саакашвілі протокол про вчинення адміністративного правопорушення за ст. 204-1 ч.2 КУпАП (незаконний перетин держкордону). За вчинення такого правопорушення передбачено накладення штрафу у розмірі від 3,4 тис. до 8,5 тис. грн.

16 вересня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що через інцидент на кордоні Саакашвілі не будуть заарештовувати і екстрадувати з країни.

22 вересня Мостиський районний суд Львівської області визнав позбавленого українського громадянства колишнього голову Одеської ОДА Саакашвілі винним у незаконному перетині кордону і постановив оштрафувати його на 3,4 тис. грн.