Супутникові знімки спростували заяви Москви про знищення українських дронів — під російський удар у Чернігівській області потрапили цивільні зерновози.

Російські війська минулого тижня здійснили масовану атаку в Чернігівській області, заявивши, що знищили колону українських безпілотників і їхніх операторів. Проте аналіз супутникових знімків і даних українських служб свідчить, що під удар потрапили цивільні вантажівки, які перевозили зерно, а не військову техніку, пише Business Insider.

Міністерство оборони Росії стверджувало, що внаслідок авіаудару нібито було знищено 20 вантажівок із "100 далекобійними дронами" та ліквідовано 60 українських військових. Водночас Центр протидії дезінформації при РНБО повідомив, що атака знищила зерновози, а загинув цивільний водій.

"Це чергова спроба виправдати удар по цивільних цілях і приховати смерть мирної людини", — заявили в Центрі.

На опублікованому Росією відео видно десятки вантажівок, припаркованих вздовж дороги серед поля, по яких завдають ударів. Проте, як зазначили українські та британські аналітики, жодних дронів, військових чи технічної інфраструктури на кадрах немає.

Британський аналітик Кайл Глен із Центру інформаційної стійкості, який вивчив супутникові знімки за кілька днів до й після удару, підтвердив:

"Це схоже на колону вантажівок, що перевозили врожай. Не видно нічого, що могло б свідчити про військову ціль".

За його словами, на знімках від 25 вересня аеродром у цьому районі був порожнім, а вже 27–30 вересня там тривали сільськогосподарські роботи. Це свідчить, що скупчення техніки пов’язане зі збором врожаю, а не з підготовкою до запуску дронів.

"Немає жодного сенсу, щоб українці стояли там чотири дні з дронами, чекаючи, поки по них вдарять росіяни", — іронічно зауважив Глен.

Міністерство оборони РФ не прокоментувало, чи знали військові, що вдаряють по цивільному транспорту.

Експерти зазначають, що після серії українських атак на російські нафтопереробні заводи Москва намагається демонструвати "відповідь", навіть ціною цивільних жертв.

"Схоже, вони просто полюють на все, що бачать, і не перевіряють двічі, перш ніж натиснути кнопку запуску", — підсумував Глен.

