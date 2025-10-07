Переміщення у 10-15-кілометровій зоні від лінії фронту дуже небезпечне, заявив Мишак.

Російські дрони вже залітають дуже глибоко в український тил, а невдовзі залітатимуть ще далі, повідомив старший офіцер комунікації 59 Окремої штурмової бригади Безпілотних систем "Степові хижаки" ім. Якова Гандзюка Тарас Мишак в ефірі Київ24.

"Ситуація з ворожими дронами дуже ускладнилася. Росіяни залітають достатньо глибоко в тил, і здійснювати переміщення у 10-15-кілометровій зоні від лінії фронту дуже небезпечно", - пояснив військовий.

За його словами, у ворога є дрони, які пролітають навіть більше ніж 15 км.

"Це залежіть від того, які дрони. Ви бачили відео, як дрон на оптоволокні спалив автівку у Краматорську. Краматорськ десь за 20 км від лінії боєзіткнення. Тобто вже летять на 20 км. Я думаю, скоро будуть летіти і на 30", - зазначив Мишак.

Він наголосив, що у росіян є різні дрони, зокрема "Ланцети", які можуть вражати ціль на відстані до 60 км.

"Тобто ця кіл-зона росте. Але так само й ми розширюємо кіл-зону зі свого боку. Ми також працюємо над тим, щоб вибивати їхню логістику, щоб ускладнювати їм переміщення. Але їх не варто недооцінювати", - додав військовий.

Як повідомляв УНІАН, РФ почала застосовувати нову версію "Шахеда", пристосовану для дистанційного мінування місцевості. Минулого тижня поблизу населеного пункту Пологи в Охтирському районі в полі впав безпілотник "Герань-2". Під час його огляду фахівці виявили, що, крім основної бойової частини, дрон оснащений механізмом дистанційного мінування.

Нещодавно стало відомо про удар по Краматорську дроном на оптоволокні. Він влучив у припаркований легковий автомобіль. Кореспондент видання "Донбас.Реалії" Сергій Горбатенко показав залишки бойової частини дрона і оптоволокно, намотане на гілки дерев у Краматорську. Він сказав, що це "щось нове і дуже неприємне".

