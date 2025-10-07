Арестович розмріявся про здачу 4 областей і запросив Путіна на молебень за окупантів

Колишній радник ОП України викликав шквал критики після заяв про можливу передачу Росії регіонів країни задля "тривалого миру".

Колишній радник Офісу президента України Олексій Арестович знову потрапив у центр скандалу через свої висловлювання про майбутнє країни. У інтерв’ю для російського YouTube-каналу "Осторожно, Собчак" він представив свій "мирний план", який, на його думку, міг би завершити війну.

Арестович заявив, що у разі обрання президентом України готовий піти на територіальні поступки, передавши Росії Донецьку, Луганську, Херсонську, Запорізьку області та Крим. Він уточнив, що не визнає їх російськими, але віддає "на умовах, як між ФРН та НДР".

За його задумом, завершення війни мало б відбутися за моделлю Корейського півострова: Україна відводить війська, створює нову лінію розмежування та налагоджує дипломатичні відносини з Росією.

Відео дня

"Підписуємо мирну угоду і перебудовуємо систему відносин, якщо буде добра воля російської сторони на те, щоб війна цією лінією не відновилася ніколи", — сказав Арестович.

Він також наголосив на необхідності забезпечення прав російськомовних громадян та захисту Української православної церкви, а також заявив про готовність провести спільний молебень із Путіним "за загиблих" і покласти квіти російським військовим.

Хто такий Олексій Арестович

Олексій Арестович — український блогер, політичний аналітик і колишній радник Офісу президента України, відомий своїми коментарями з питань безпеки та війни з Росією.

Арестович неодноразово робив резонансні заяви щодо майбутнього України, геополітики, української влади та переговорів із Росією. Це викликало хвилі громадського обурення, зокрема в соцмережах, де його звинувачували в поширенні проросійських наративів. В одному з останніх етерів він заявив, що зневажає українців та "не має про що" говорити з ними.

Водночас Росія вдруге оголосила Арестовича у міжнародний розшук, пише "РБК". Це сталося у межах розслідування кримінальної справи про публічні заклики до здійснення терористичної діяльності та поширення фейків про Збройні сили РФ.

До цього, 8 вересня 2023 року, Арестовича вже було оголошено в розшук, а 13 листопада 2023 року — у міжнародний розшук. 6 жовтня цього року Арестович дав інтерв'ю Собчак.

Вас також можуть зацікавити новини: