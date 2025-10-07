Японські есмінці отримають 'Томагавки', - BI

Есмінець класу "Конго" JS Chokai вже прямує до США на рік модифікацій та навчань.

Японія починає інтеграцію крилатих ракет "Томагавк" до свого флоту, що означає суттєвий крок у нарощуванні наступальних спроможностей морських сил самооборони (JMSDF), пише Business Insider.

Наприкінці минулого місяця повідомили, що есмінець класу "Конго" JS Chokai відправився до США для проведення модифікацій та підготовки екіпажу, які триватимуть близько року і мають завершитися у вересні 2026 року.

Завдяки модернізації Chokai зможе нести ракети "Томагавк", а Токіо отримає першу ракету, придбану у США, перед поверненням корабля додому. Перед відплиттям судно вже проходило тренування із завантаження муляжів "Томагавків" під керівництвом інструкторів ВМС США, що допомогло екіпажу ознайомитися з процедурами експлуатації та підготовки до застосування озброєння.

Поставки "Томагавків" тривали декілька років: США оголосили про продаж 400 ракет (200 Block IV та 200 Block V), а підготовка японських фахівців до роботи з системою запуску почалася ще в березні 2024 року. Міністерство оборони Японії пришвидшило інтеграцію цієї зброї як частину відповіді на зростання військового тиску з боку Китаю та загострення безпекової ситуації в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Ракети "Томагавк" Block IV мають орієнтовну дальність до 1600 км; Block V має ще більший радіус дії та модернізації, що підвищують придатність для ураження як наземних, так і морських цілей. Їх точність і далекобійність дозволяють вести удари з-поза меж дії багатьох ворожих систем ППО, що робить ці ракети цінним доповненням до арсеналу JMSDF.

Інтеграція "Томагавків" перетворить надводні кораблі з платформи, орієнтованої головним чином на протиповітряну та протиракетну оборону, на платформи, здатні наносити контрудари великої дальності. Окрім есмінців, ракети можуть бути запущені з підводних човнів, а також з нової армійської системи середньої дальності Typhon, що викликала протест з боку Китаю.

"Томагавки" доповнюватимуть вже розпочаті закупівлі японських ракет вітчизняного виробництва, і разом вони становитимуть основу посиленого потенціалу дистанційної оборони Японії. У заяві JMSDF ідеться: "Наші можливості дистанційної оборони неухильно розвиваються, оскільки ми зміцнюємо зв’язки з ВМС США та нарощуємо готовність".

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп натякнув журналістам, що він все ж вирішив передати Україні ракети Tomahawk.

Раніше представник ВМС ЗСУ, капітан 2 рангу Дмитро Плетенчук розповів, що Україна зможе запускати протикорабельні системи Tomahawk з наземних пускових установок, якщо США передадуть цю зброю. За його словами, є система, яка обкатана і перевірена в бойових умовах, але ця війна показує інші бойові умови.

