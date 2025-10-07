У США розбився медичний гелікоптер: троє людей у критичному стані (відео)

Медичний евакуаційний гелікоптер компанії Reach Air Medical Services впав на жваву автостраду.

Увечері 6 жовтня на шосе 50 у Східному Сакраменто (США) розбився медичний евакуаційний гелікоптер. За даними місцевих пожежників, усі троє людей, які перебували на борту — пілот, медсестра та парамедик — зазнали тяжких травм і були доставлені до лікарень у критичному стані, пише Sacramento Bee.

Аварія сталася близько 19:10 поблизу авеню Хоу, після чого рух на трасі в обох напрямках було повністю зупинено. На кадрах з місця видно червоний гелікоптер, що лежить догори дном посеред автостради, навколо якого працюють рятувальники.

"Коли ми прибули, одна з жертв була затиснута під корпусом. Завдяки допомозі цивільних нам вдалося підняти гелікоптер і витягнути потерпілого", — розповів капітан пожежної служби Сакраменто Джастін Сільвія.

Відео очевидців зафіксувало момент падіння: гелікоптер завис над дорогою, після чого різко нахилився на бік, і його ротор почав руйнуватись у повітрі.

За даними FlightRadar24, розбитий Airbus H-130 вилетів із даху медичного центру UC Davis лише за кілька хвилин до катастрофи. Літак був введений в експлуатацію у 2021 році та належав компанії Global Medical Response (Техас). Причини аварії розслідуються.

Інші авіакатастрофи

Раніше у небі над Фінляндією зіткнулися два вертольоти з людьми на борту. Відомо, що вони прямували з Естонії.

Вертольоти зіткнулися біля аеродрому Еура і впали на землю після опівдня в суботу, 17 травня. На одному з бортів перебувало троє людей, на іншому – двоє. За даними фінської поліції, усі пʼятеро – загинули.

