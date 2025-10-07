Також зовсім недавно OpenAI уклала схожу угоду з NVIDIA.

OpenAI і AMD уклали масштабну угоду про створення центрів обробки даних для штучного інтелекту, які працюватимуть на нових чіпах Advanced Micro Devices.

Як повідомляє Bloomberg, OpenAI закупить у AMD обчислювальні процесори загальною потужністю 6 гігават. Перші поставки почнуться в другій половині 2026 року і включатимуть новітні прискорювачі MI450. При цьому OpenAI планує купувати чипи як безпосередньо, так і через хмарних партнерів.

Глава AMD Ліза Су заявила, що співпраця принесе компанії десятки мільярдів доларів виручки протягом найближчих п'яти років. Аналітики називають цю угоду ключовим кроком для AMD - тепер вона вперше безпосередньо конкурує з NVIDIA за найбільших клієнтів на ринку інфраструктури для штучного інтелекту.

Нагадаємо, зовсім недавно OpenAI уклала схожу угоду з NVIDIA. Найбільший виробник відеокарт побудує для творців ChatGPT дата-центри на 100 мільярдів доларів.

Також раніше ми розповідали, що творець ChatGPT Сем Альтман і колишній головний дизайнер Apple Джоні Айв готують секретний ШІ-пристрій. Гаджет стане компаньйоном для користувача, але не "дивною ШІ-подружкою".

