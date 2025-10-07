Сікорський зазначив, що Польща не любить угод, "укладених над своїми головами".

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на заяву ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель, у якій вона звинуватила Варшаву, а також Литву і Латвію в причетності до початку повномасштабної війни РФ проти України. Про це пише Polsat News.

У виданні нагадали, що в нещодавньому інтерв'ю Меркель розповіла, що у 2021 році разом із президентом Франції Емманюелем Макроном вона хотіла організувати перемовини Європейського Союзу з російським диктатором Володимиром Путіним, але проти цього виступили країни Балтії та Польща.За словами глави МЗС Польщі, це "така сама правда", як і заява ексканцлера Німеччини про те, що ніхто з Центральної Європи не протестував проти "Північного потоку".

"Це чиста правда. Подивіться, як відреагував німецький уряд на те, що я сказав у 2007 році про те, що нам не подобаються угоди, які укладають над нашими головами, тож, мабуть, канцлерка забула, як її власний уряд відреагував на наші протести", - сказав Сікорський, коментуючи слова Меркель.

Зазначається, що в цьому ж інтерв'ю ексканцлерка Німеччини висловила думку, що саме відсутність у Європі спільної політики щодо Росії могла призвести до повномасштабного вторгнення в Україну.

Меркель звинуватила Польщу та країни Балтії у вторгненні РФ в Україну - що відомо

Раніше колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель в інтерв'ю угорському виданню Partizan заявила, що Польща та країни Балтії несуть спільну відповідальність за вторгнення Росії в Україну. Вона додала, що 2021 року намагалася створити новий формат прямих переговорів ЄС із главою РФ Володимиром Путіним, оскільки, як вона визнала, Мінські угоди "Путін уже не сприймав усерйоз".

За словами Меркель, проти цієї ініціативи виступили Польща, Литва, Латвія та Естонія.

"У будь-якому разі, це не здійснилося. Потім я залишила свій пост, і почалася агресія Путіна", - розповіла колишній канцлер Німеччини.

