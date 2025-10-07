Путін відхилив 'щедру угоду' Трампа, час говорити мовою сили, - Atlantic Council

Президент США натякає на більш рішучі дії проти Росії та підтримку України, одночасно підштовхуючи Європу до більшої відповідальності за безпеку регіону.

У США спостерігається помітна зміна тону у відносинах із Росією. Дональд Трамп назвав Кремль "паперовим тигром", демонструючи нетерпіння щодо затягування Москвою мирних переговорів. Аби змусити Путіна піти на компроміс, Трампу доведеться підкріпити риторику конкретними діями, пише аналітичний центр Atlantic Council.

Незважаючи на неоднозначність свого підходу, Трамп досяг певних успіхів: він змусив європейських союзників серйозніше ставитися до безпеки та активніше підтримувати Україну. Через Європу було налагоджено продаж американської зброї Києву, що може стати довгостроковим механізмом стабільних поставок.

Проте зусилля щодо нормалізації відносин із Росією майже не дали результату. Москва лише обережно висловлювала підтримку мирним ініціативам, одночасно посилюючи вторгнення та атаки на цивільну інфраструктуру України. Путін ігнорує заклики до миру і намагається виграти час.

Зараз Сполучені Штати сигналізують про готовність більш рішуче діяти: це включає розширений обмін розвідданими з Україною та потенційні поставки ракет "Томагавк". Також Трамп може надати Україні довгострокові гарантії безпеки та посилити економічний тиск на союзників Росії, що допомагають обходити західні санкції. Аналітики констатують:

"Зараз є ознаки того, що небажання Путіна йти на компроміс нарешті змусило Трампа піти на компроміс".

Експерти вважають, що успіх переговорів залежить від того, чи переконає Трамп Москву у своїй готовності забезпечити довгострокове виживання України. Поки що Росія сподівається на втому Заходу, але рішучі дії США можуть змінити баланс і змусити Путіна серйозно сісти за стіл переговорів.

Аналітики підсумували:

"Понад півроку Трамп намагався заманити Росію за стіл переговорів, пропонуючи вигідні мирні умови та привабливі можливості для співпраці. Поки що він отримав лише порожні обіцянки та смертельну ескалацію. Настав час поговорити з Путіним мовою сили, єдиною мовою, яку він справді розуміє та поважає".

Мирна угода - яких гарантів чекати Україні

Трамп раніще заявив, що розбереться з гарантіями безпеки для України. Він підкреслив, що Європі все ж таки доведеться проявити ініціативу.

Американський лідер упевнений, що Європа хоче врегулювання війни в Україні. За його словами, вона відіграватиме основну роль у забезпеченні гарантій безпеки.

Війна в Україні стала головним випробуванням здатності Європи захистити себе. Щоб протистояти російській агресії, союзникам Києва доведеться дати надійні гарантії безпеки, які існуватимуть не тільки "на папері", заявив британський генерал і старший консультант у Chatham House сер Річард Барронс

