Інформація про вдале застосування українських ракетних комплексів зʼявляється, коли кейс набуває значного розголосу.

Українські "Нептуни" понад 50 разів вдарили по ворогу минулого року, але про це не завжди повідомляють. Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмито Плетенчук в ефірі День.LIVE.

"Нашого "Нептуна" з того боку дійсно бояться, і не дарма. У минулому році - більше 50 уражень", - зазначив він.

За словами Плетенчука, зазвичай інформація у соцмережах про вдале застосування українських ракетних комплексів зʼявляється, коли кейс набуває значного розголосу.

Він також додав, що бойове застосування "Нептунів" демонструє успішні результати. ВМС ЗСУ - єдиний користувач цієї системи.

Застосування "Нептунів" - останні новини

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня у Брянській області РФ було уражено "Карачевський завод "Електродеталь", який спеціалізується на виробництві електричних з’єднувачів та конекторів – базових елементів для військової техніки.

Як вважають експерти, імовірно, зараз для ураження цілі застосовували звичайну версію ракети "Нептун", призначену для удару по наземних об’єктах, а не "довгий" варіант із радіусом до 1000 км. Карачев розташований приблизно за 120 км від кордону з Україною, тому стандартна конфігурація ракети цілком підходить для такого завдання.

