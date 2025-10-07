Українські "Нептуни" понад 50 разів вдарили по ворогу минулого року, але про це не завжди повідомляють. Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмито Плетенчук в ефірі День.LIVE.
"Нашого "Нептуна" з того боку дійсно бояться, і не дарма. У минулому році - більше 50 уражень", - зазначив він.
За словами Плетенчука, зазвичай інформація у соцмережах про вдале застосування українських ракетних комплексів зʼявляється, коли кейс набуває значного розголосу.
Він також додав, що бойове застосування "Нептунів" демонструє успішні результати. ВМС ЗСУ - єдиний користувач цієї системи.
Застосування "Нептунів" - останні новини
Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня у Брянській області РФ було уражено "Карачевський завод "Електродеталь", який спеціалізується на виробництві електричних з’єднувачів та конекторів – базових елементів для військової техніки.
Як вважають експерти, імовірно, зараз для ураження цілі застосовували звичайну версію ракети "Нептун", призначену для удару по наземних об’єктах, а не "довгий" варіант із радіусом до 1000 км. Карачев розташований приблизно за 120 км від кордону з Україною, тому стандартна конфігурація ракети цілком підходить для такого завдання.