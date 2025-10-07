Під ранкову атаку ворога у Сумах також потрапив тролейбус.

Росіяни цієї ночі атакували дронами українську інфраструктуру, у Полтавській та Сумській областях внаслідок влучань спалахнули масштабні пожежі, понад тисяча людей без світла.

Як повідомив голова Полтавської ОВАВолодимир Когут, внаслідок падіння уламків та прямих влучань в області пошкоджено адмінбудівлю, складські приміщення та рухомий склад залізничної інфраструктури, виникли пожежі.

Крім того, пошкоджено енергетичний обʼєкт. Без світла залишилися 28 юридичних та 1070 побутових споживачів.

Також вранці Сумську громаду атакували російські ударні дрони, повідомляють в ОВА.

"Ворог поцілив в обʼєкт цивільної інфраструктури у Зарічному районі міста. Є пошкодження, зокрема у житловому секторі. Також є часткові знеструмлення", - зазначається у повідомленні.

Крім того, під ранкову атаку ворога у Сумах також потрапив тролейбус, за допомогою до медиків звернулися пасажир і водійка.

Також у ДСНС розповіли про наслідки нічного обстрілу Харкова.

Рятувальники зазначили, що у Немишлянському районі сталося руйнування та пожежа на території цивільного підприємства.

В усіх випадках, на щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.

6 серпня росіяни масовано атакували Львів ракетами і дронами, у місті спалахнули масштабні пожежі. У населеному пункті Лапаївка російські ракети зруйнували кілька будинків, загинули люди.

Останнім часом ворог зосереджує удари на енергетичній інфраструрі. Мер Харкова Ігор Терехов вже попередив, що через ворожі атаки по енергетичних об’єктах прийдешня зима може бути найважчою для міста за всі роки повномасштабної війни.

