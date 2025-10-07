Уперше з 1979 року: золото стрімко наближається до нового рекорду

Політичні перипетії в США, Франції та Японії женуть ціни на дорогоцінний метал вгору.

Золото встановило новий рекорд у вівторок, 7 жовтня, наблизившись до позначки в 4000 доларів за унцію. Невизначеність на фінансових ринках посилили шатдаун у США та політична криза у Франції.

За даними платформи Investing, станом на 9:31 7 жовтня золото досягло позначки 3985,37 долара за унцію. Таким чином, 1 грам металу коштує 128,56 долара.

Видання Bloomberg пише, що шатдаун, який триває другий тиждень, позбавив інвесторів ключових даних, необхідних для оцінки стану економіки США, тоді як Федеральна резервна система намагається оцінити мінливі умови. Трейдери, як і раніше, розраховують на зниження ставки на чверть відсотка цього місяця, що має піти на користь золоту.

У Франції Себастьєн Лекорну пішов у відставку з поста прем'єр-міністра після невдалих спроб домовитися з політичними партіями з питання бюджетних витрат, а тупикова ситуація завадила спробам стримати найбільший бюджетний дефіцит у єврозоні. Тим часом, ймовірне призначення Санае Такаїчі на посаду прем'єр-міністра Японії також сколихнуло фінансові ринки.

Керівник відділу досліджень і стратегії з металів у MKS PAMP SA Нікі Шилс зазначив, що політичні потрясіння у Франції та Японії посилюють побоювання з приводу бюджету і сприяють зростанню цін на золото.

Спотова ціна на золото практично не змінилася і склала 3963,95 долара за унцію, при цьому ціни перебувають на шляху до найбільшого річного зростання з 1979 року.

Ціни на золото - останні новини

Аналітики Goldman Sachs Group Inc. вважають, що ціни на золото можуть зрости майже до 5000 доларів за унцію або понад 160 доларів за грам, якщо 1% приватного ринку казначейських облігацій США замінять на дорогоцінний метал.

Пізніше вони заявили, що у золота ще є потенціал зростання. Експерти підвищили свій прогноз ціни на грудень 2026 року з 4300 до 4900 доларів за унцію.

