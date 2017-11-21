Без вікон і дверей: журналісти показали як живуть люди через два місяці після вибухів на складах у Калинівці (відео)

Щастя, Балаклея, Калинівка - міста, які поєднує одна спільна біда - вибухи на військових складах. Тисячі пошкоджених будинків, сотні зруйнованих життів та мільйони з держбюджету на реанімацію пошкоджених вибуховою хвилею населених пунктів. Проте чи дійшли ці гроші до людей, які внаслідок вибухів вмить перетворилися на безхатченків, зясовували кореспонденти програми "Гроші".

Читайте такожСеред уламків і руїн: журналісти показали, як живуть у селі під Калинівкою після вибухів (відео)Вони відправилися у Калинівський район, село Павлівка, що в кількох кілометрах від підірваних військових складів. Минуло півтора місяці, але сапери до сих пір знаходять нерозірвані боєприпаси, а люди на своїх городах замість овочів викопують небезпечні знахідки.

Для одинокої пенсіонерки Катерини Бабій ця зима стане справжнім випробуванням. В її будинку тріщини у покрівлі, через які до хати потрапляє дощ та холод. Кожна деталь - чи то розбите вікно чи то тріщина, відправляють пенсіонерку у той жахливий вечір.

Аби не мерзнути у хаті, вона переїхала жити в літню кухню. Каже, що тепер вона буде зимово. На кількох кадратних метрах кухні вона спить, готує їжу та гріється холодними ночами. Вона майже звикла до думки про холодну смерть.

Пенсіонерка так і не побачила грошей, які були виділені на ремонт пошкоджених будинків.

Інші мешканці селища - сім'я Волинець - мати-одиначка і її 13-річний син неохоче розповідають про події того вечора, адже син Володя лише нещодавно оговтався. Оксана Волинець каже, що не хоче ні відшкодування моральної шкоди, ні новий будинок, ні відселення у безпечне місце. А бажає лише одного - "щоб повернули те що побило".

Побиті стіни, діри у стелі, розвалена груба, вибиті вікна - це будинок Ірини Антонюк після трагедії. Жінка каже, що в неї вже немає сили чекати на допомогу і просить лише одного - щоб поставили вікна у будинку.

У сюжеті йдеться, що два місяці люди в Павлівці не живуть, а виживають. Їх об'єднує одне - згодні на мінімальну допомогу, але держава і цього не надає.

Оскільки розпорядником 100 млн грн, виділених Кабміном на подолання наслідків вибухів, стала Калинівська РДА, і на її рахунках вже місяць лежать ці кошти, кореспонденти відправилися до голови району Володимира Гаврилюка з запитанням скільки відсотків будинків відновлено.

"Ви даєте неправдиву інформацію, я з вами говорити не буду. В мене багато роботи", - каже Гаврилюк і грозиться викликати поліцію.

Голова РДА каже, що поїде в Павлівку негайно, але через мить відмовляється їхати туди з журналістами, каже, що поїде туди коли буде час.

Журналісти програми розповідають про дві версії, чому гроші досі не дійшли до постраждалих. Перша версія офіційна - чиновники скаржаться на бюрократію, і кажуть що саме вона не дає дістатися до розтрощених будинків селян державним грошам.

Друга версія неофіційна - подейкують, що чиновники шукають зручних підрядників, які б допомогли ці гроші роздерибанити. Проте через розголос знайти таких підрядників складно.

Тим часом, мешканці Павлівки готуються до найскладнішої зими.